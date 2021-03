"Przyznał, że posiada w domu narkotyki". Było ich prawie 10 kilogramów

Stołeczni policjanci zabezpieczyli blisko 10 kilogramów narkotyków w jednym z mieszkań na Pradze Południe. Zatrzymali też 36-latka, który usłyszał zarzut przygotowania do wprowadzenia znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.

Jak podaje Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że mieszkaniec Pragi Południe może posiadać duże ilości środków odurzających. Miał je przechowywać w lokalu. - Funkcjonariusze pod wskazanym adresem zauważyli mężczyznę, który z windy kierował się do wytypowanego mieszkania. Poinformowali go o celu wizyty i weszli razem z nim do lokalu. 36-latek przyznał, że posiada w domu narkotyki i wskazał policjantom miejsce ich ukrycia - relacjonuje Świstak.