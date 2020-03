44-latek zatrzymany po ataku na wolontariusza. Policja ujawnia nagranie

O zatrzymaniu 44-letniego mężczyzny Komenda Stołeczna Policji poinformowała na Twitterze. Napisała, że ustalenie tożsamości i miejsca pobytu osoby, która zaatakowała wolontariusza na Grochowie, trwało od soboty. "Zabezpieczono nagrania z zajścia, a zatrzymanie sprawcy było kwestią czasu. Dzisiaj kryminalni zatrzymali do sprawy 44-letniego podejrzanego" - pochwalili się policjanci.

"Zatrzymany do sprawy sobotniego ataku na wolontariusza mężczyzna, dzisiejszą noc spędzi w areszcie policyjnym. Jutro dalsze czynności będą realizowane z udzialem prokuratora" - czytamy w kolejnym wpisie, w którym policjanci załączyli nagranie. Na filmie z monitoringu widać, jak zakapturzony człowiek kopie wolontariusza w nogę, potem go powala i próbuje uderzyć. Powstrzymuje go i odpycha przypadkowy świadek zajścia. Napastnik ucieka.