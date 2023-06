Huk i czarny dym na klatkach schodowych. Policja bada podpalenie w bloku na Pradze Południe

Mieszkańcy usłyszeli huk i zobaczyli czarny dym. W bloku przy Lubelskiej, na trzech klatkach schodowych pojawił się ogień. Policja przyjęła już zgłoszenie od administratora budynku. Będzie sprawdzać zapisy monitoringu i docierać do świadków.

Jak opisał w mediach społecznościowych jeden z mieszkańców Pragi Południe, do pożaru doszło w niedzielę wieczorem. Między godziną 21 a 22 - jego zdaniem - ktoś celowo podpalił trzy klatki schodowe w bloku przy ulicy Lubelskiej. Opisał, że najpierw usłyszał huk. Otworzył drzwi i buchnęło dymem. Mieszkaniec bloku zaapelował do sąsiadów, którzy mogli coś widzieć, by zgłaszali zdarzenie służbom.