Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Podpalił samochód, był poszukiwany. Policja zatrzymała trzech mężczyzn

|
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Policjanci zatrzymali 26-latka podejrzanego o podpalenie samochodu. Mężczyzna był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. W ręce mundurowych wpadło także dwóch innych mężczyzn, którzy odpowiedzą za kradzież tablic rejestracyjnych, posługiwanie się nimi oraz kradzież paliwa. Dodatkowo jeden z nich odpowie też za kierowanie samochodem bez wymaganych uprawnień.

Policjanci badali sprawę podpalenia Opla Combo i uszkodzenia znajdujących się w pobliżu pojazdów oraz elementów zabudowy. "Ogień zniszczył między innymi drugi samochód, elewację budynku, okna, zadaszenia i antenę satelitarną. Łączna wartość strat została oszacowana na blisko 40 tysięcy złotych" - opisała Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII.

Funkcjonariusze ustalili, że za podpalenie może odpowiadać 26-latek. Mężczyzna był również poszukiwany do odbycia kary dwóch miesięcy pozbawienia wolności.

Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Podpalenie samochodu doprowadziło policjantów do kolejnych podejrzanych
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

Kradzież tablic rejestracyjnych i paliwa

W trakcie zatrzymania 26-latka policjanci zastali na posesji jego 24-letniego znajomego. Mężczyzna również był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości w związku z kradzieżą tablic rejestracyjnych i posługiwaniem się nimi, między innymi podczas kradzieży paliwa.

Zdaniem służb, w tym procederze miał uczestniczyć również 18-letni mężczyzna. Został on zatrzymany niedługo później. Na posesji policjanci znaleźli 23 krzewy konopi - ustalają ich pochodzenie i właściciela.

Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych. 26-latek, podejrzany o podpalenie i spowodowanie pozostałych zniszczeń, trafił do aresztu w związku z nakazem doprowadzenia do odbycia kary. Natomiast 24-latek i 18-latek odpowiedzą za kradzież tablic rejestracyjnych, posługiwanie się nimi oraz kradzież paliwa. 24-latek dodatkowo odpowie za kierowanie samochodem bez wymaganych uprawnień. Policjanci ustalili, że pojazd nie miał również ważnych badań technicznych ani obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępstwaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Przekroczył prędkość i zignorował sygnał do zatrzymania
Przekroczył prędkość i zignorował policję. Prawie 6 tysięcy złotych mandatu
Okolice
Dziki w Warszawie
Blokada protestujących uniemożliwiła pomoc rannemu łosiowi
Wawer
Utrudnienia w kursowaniu pociągów
Utrudnienia na kolei. Odwołano 22 pociągi
Okolice
Potrącenie pieszego na Pradze
Śmiertelne potrącenie pieszego na Pradze
Praga Północ
Metro Warszawskie, pociąg metra, metro, utrudnienia w metrze (zdj. ilustracyjne)
Pasażer metra miał atak epilepsji
Śródmieście
Pustka technologiczna przy stacji metra Plac Wilsona
Pustka nad stacją metra będzie mieć nową funkcję
Dariusz Gałązka
Przekazanie obrazu "Zima — Odwrót Napoleona spod Moskwy"
"To jedna z najcenniejszych, odzyskanych strat wojennych malarstwa polskiego"
Śródmieście
Wypadek autokaru pod Grodziskiem Mazowieckim
Dzieci jechały na wycieczkę. Autokar zderzył się z ciężarówką
Okolice
Aldona Machnowska-Góra
Pogrążyła ją afera w Szpitalu Południowym. Była wiceprezydentka ma nową pracę
Wola
Służby pomagały uwięzionemu zwierzęciu
Pojechali uwalniać kangura, na miejscu zastali daniela
Okolice
Wyrok Sądu Rejonowego w Radomiu (zdjęcie ilustracyjne)
Poniżała i ośmieszała pracowników. Sąd: półtora roku więzienia
Okolice
Stadion Polonii Warszawa (wizualizacje)
Budowa stadionu Polonii Warszawa. Decyzje, daty, zagrożenia
Piotr Bakalarski
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
Konflikt w szpitalu. Dyrekcja chciała obniżyć stawki, medycy chcą podwyżek
Artur Węgrzynowicz
Hulajnogą jechał tuż przed tramwaj
Wjechał hulajnogą przed tramwaj i upadł. Nagranie z kabiny motorniczego
Komunikacja
Dzik zaatakował mężczyznę w Wawrze (zdj. ilustracyjne)
Dziki do odstrzału. Ekspert o alternatywach
Białołęka
Zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaź ps. Janusz II
Zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaź. Miał 99 lat
Śródmieście
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Nowe stacje metra prawie gotowe. Pytania o kolejne linie
Piotr Bakalarski
imageTitle
Mecze Legii bez kibiców gości. Zaskakujące powody
EUROSPORT
Zderzenie na dk 79
Karambol z udziałem tirów. Jedna osoba w szpitalu
Okolice
Samolot lądował bez wypuszczonego podwozia
Samolot lądował bez podwozia. Musieli wstrzymać operacje lotnicze
Artur Węgrzynowicz, Katarzyna Kędra
Tragiczny wypadek w Kościerzynie. Samochód przygniótł dziecko
Chłopca śmiertelnie przygniótł samochód. Śledztwo
TVN24
Zbierają podpisy pod wnioskiem referendalnym o odwołanie prezydenta Warszawy
Chcieli odwołać Rafała Trzaskowskiego. Koniec zbierania podpisów
Śródmieście
Trzymiesięczny areszt za znęcanie nad żoną
Znęcał się psychicznie nad żoną. Trafił do aresztu
Okolice
Pędził hulajnogą ponad 100 km/h
Ekspresówką pędził na hulajnodze, szuka go policja. Nagranie
Wola
19-latek został zatrzymany
Z wiatrówki strzelał do pociągu. 19-latek zatrzymany
Okolice
Wyciekły dane mieszkańców bloku w Wilanowie. Ktoś zawarł na nie polisy OC
Wykradli dane mieszkańców. Na ich nazwiska zawarto dziesiątki polis
Alicja Glinianowicz
Kierująca uderzyła w ogrodzenie
Najpierw uderzyła w inne auto, potem w płot. Była pijana
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów na odcinku Skierniewice - Warszawa Wschodnia (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei. Pociągi opóźnione, zmiany na trasach
Śródmieście
Narkotyki znalezione przez policjantów
Ponad kilogram narkotyków w mieszkaniu. Wyjaśnienia zdziwiły policjantów
Okolice
680 zarzutów za fikcyjne badania techniczne
Bez badania wpisywali pozytywny wynik. Usłyszeli 680 zarzutów
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki