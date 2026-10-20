Praga Południe Podmieniał tablice rejestracyjne. Twierdził, że "chciał driftować na konto wujka" Oprac. Katarzyna Kędra |

Drift i jazda na jednym kole - nowe przepisy od 30 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Straż miejska

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Strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego, który w poniedziałek 19 października patrolowali rejon Pragi-Południe zwrócili uwagę na nietypową sytuację. Przy wjeździe na teren Parku Skaryszewskiego, obok zaparkowanego tam samochodu, nerwowo kręcił się młody mężczyzna.

"24-latek podmieniał tablice rejestracyjne. Na widok strażników miejskich odrzucił jedną z nich i chciał się oddalić. Sprawa wyglądała podejrzanie, więc funkcjonariusze nie pozwolili mu zrealizować tych planów. Na pytanie, dlaczego zamienia tablice, mężczyzna przedstawił 'ciekawe' wytłumaczenie. Wyjaśnił, że w planie miał 'podriftować', ale ponieważ jest to karalne, planował działać na konto wujka, który pożyczył mu swoje 'blachy'" - przekazała w komunikacie straż miejska.

Strażnicy przyłapali mężczyznę podmieniającego tablice rejestracyjne Źródło zdjęcia: Straż miejska

Tablice pochodziły z kradzieży

Historia była mało wiarygodna, dlatego powiadomili policję, która ustaliła kolejne fakty.

"Samochód okazał się własnością wypożyczalni, tablice rejestracyjne pochodziły z kradzieży, a sam niedoszły drifter miał odebrane uprawnienia do prowadzenia pojazdów" - poinformowali.

Strażnicy przyłapali mężczyznę podmieniającego tablice rejestracyjne Źródło zdjęcia: Straż miejska

Samochód trafił na policyjny parking. Za używanie tablic, które nie są przypisane do pojazdu grozi do pięciu lat więzienia.