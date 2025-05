Są schody, będzie też pochylnia. Wykonawca wybrany

Wiadukt na Przyczółku Grochowskim już otwarty (wideo archiwalne) Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Przyczółek Grochowski będzie wygodniejszy. Podpisaliśmy umowę na budowę pochylni dla pieszych i rowerzystów, która połączy Ostrobramską z Kinową. To kolejny krok w kierunku zwiększenia dostępności w ciągu praskiej arterii i Trasy Łazienkowskiej.

Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich, wiele z niedogodności udało się usunąć przy okazji przebudowy wiaduktu prowadzącego z Ostrobramskiej do Kinowej i alei Stanów Zjednoczonych. Wciąż jednak są elementy, które wymagają poprawy.

Problemem jest połączenie między północną stroną Ostrobramskiej a Kinową. Najprostsza droga prowadzi przez schody. Dlatego też osoby z niepełnosprawnością ruchową muszą nadkładać drogi, aby je ominąć.

Wykonawca wybrany

Jednak to się zmieni. Pod koniec stycznia ZDM ogłosił trzeci już przetarg na budowę pochylni na Przyczółku Grochowskim.

"W dwóch poprzednich ofert było niewiele i przede wszystkim były bardzo wysokie – od około 7 do około 9 milionów złotych – lub nie spełniały formalnych wymogów. Warto było jednak poczekać, ponieważ teraz mamy do wyboru znacznie więcej, znacznie niższych ofert – w tym aż dwie poniżej 5 milionów złotych" - zaznaczyli drogowcy.

Niedawno podpisali umowę z wybranym wykonawcą. "Została nim firma Strabag, która wybuduje nowy obiekt za nieco ponad 4,8 miliona złotych" - przekazali drogowcy.

Na Przyczółku Grochowskim powstanie pochylnia Na Przyczółku Grochowskim powstanie pochylnia Źródło: ZDM Warszawa Na Przyczółku Grochowskim powstanie pochylnia Źródło: ZDM Warszawa Na Przyczółku Grochowskim powstanie pochylnia Źródło: ZDM Warszawa Na Przyczółku Grochowskim powstanie pochylnia Źródło: ZDM Warszawa Na Przyczółku Grochowskim powstanie pochylnia Źródło: ZDM Warszawa

Pochylnia z ciągiem pieszo-rowerowym

Pochylnia, która powstanie w ciągu między ulicami Międzyborską a Rozłucką, będzie odpowiedzią na niedogodności. Pojawi się po północno-wschodniej stronie węzła drogowego, po wewnętrznej stronie łącznicy umożliwiającej kierowcom jadącym aleją Stanów Zjednoczonych w stronę ronda Wiatraczna dojazd do ulicy Kinowej.

"Na pochylni poprowadzimy ciąg pieszo-rowerowy, który będzie biegł również po wiadukcie. Będzie rozpoczynać się przy istniejącym przejściu podziemnym – gdzie znikną schody – i zostanie podłączona do wiaduktu w miejscu przygotowanym jeszcze w ramach jego przebudowy" - opisał Zarząd Dróg Miejskich.

Jak zapowiedzieli drogowcy, do wiaduktu od ulicy Kinowej będą prowadzić wyremontowany chodnik oraz nowa droga dla rowerów, która będzie połączona z istniejącymi już drogami oraz przejazdami rowerowymi w rejonie ulicy Rozłuckiej. Wzdłuż ulicy Ostrobramskiej nowy ciąg pieszo-rowerowy rozdzieli się na chodnik i drogę dla rowerów, która zakończy się przejazdem przez ulicę Międzyborską.

Zwiększanie dostępności

Jak zaznaczył ZDM, pochylnia będzie kolejnym już elementem na rzecz zwiększania dostępności w okolicy. "Między innymi przy okazji wspomnianej przebudowy wiaduktu odnowiliśmy chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i perony przystankowe, które podnieśliśmy do poziomu 16 cm ponad jezdnię, by ułatwić wsiadanie do autobusów. Przebudowaliśmy także schody po północnej stronie wiaduktu, dostosowując je do aktualnych norm" - wymieniono.

W zeszłym roku drogowcy wybudowali także nowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym na skrzyżowaniu Ostrobramskiej z ulicami Grenadierów i Poligonową. Wcześniej piesi, chcąc przedostać się na drugą stronę Ostrobramskiej, mogli liczyć wyłącznie na kładkę.