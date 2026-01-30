Strażnicy miejscy, patrolujący nocą ze środy na czwartek, rejon Olszynki Grochowskiej, zwrócili uwagę na zaparkowany samochód. Auto stało od dłuższego czasu z włączonym silnikiem, jego szyby były niemal zupełnie zaparowane. Strażnicy postanowili sprawdzić, czy z kierowcą wszystko w porządku.
Przez prześwit w jednym z okien zauważyli, że wewnątrz kabiny leżą puszki po piwie. Mężczyzna za kierownicą nie ruszał się.
"Usiłował jechać mając 3 promile alkoholu"
Funkcjonariusze postanowili zapukać w szybę. "Siedzący za kierownicą ocknął się, a widząc mundurowych usiłował odjechać. Jednak zorientował się, że za nim stoi radiowóz. Zrezygnowany otworzył drzwi, a wtedy funkcjonariusze poczuli silny zapach alkoholu" - opisała w komunikacie straż miejska.
Strażnicy wylegitymowali mężczyznę i wezwali na miejsce policję. 28-letni kierowca został przebadany alkomatem. "Mężczyzna usiłował jechać mając we krwi 3 promile alkoholu" - przekazali strażnicy miejscy.
Strażnicy wrócili do dalszej służby, pozostawiając kierowcę w rękach policjantów.
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa