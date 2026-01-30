Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Pijany zasnął za kierownicą. Gdy się obudził, stał za nim radiowóz

W aucie leżały puszki po piwie
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
28-latek zasnął za kierownicą, gdy się ocknął stał już za nim radiowóz. "Mężczyzna usiłował jechać mając we krwi 3 promile alkoholu" - przekazali strażnicy miejscy.

Strażnicy miejscy, patrolujący nocą ze środy na czwartek, rejon Olszynki Grochowskiej, zwrócili uwagę na zaparkowany samochód. Auto stało od dłuższego czasu z włączonym silnikiem, jego szyby były niemal zupełnie zaparowane. Strażnicy postanowili sprawdzić, czy z kierowcą wszystko w porządku.

Przez prześwit w jednym z okien zauważyli, że wewnątrz kabiny leżą puszki po piwie. Mężczyzna za kierownicą nie ruszał się.

W aucie leżały puszki po piwie
W aucie leżały puszki po piwie
Źródło: Straż Miejska Warszawa

"Usiłował jechać mając 3 promile alkoholu"

Funkcjonariusze postanowili zapukać w szybę. "Siedzący za kierownicą ocknął się, a widząc mundurowych usiłował odjechać. Jednak zorientował się, że za nim stoi radiowóz. Zrezygnowany otworzył drzwi, a wtedy funkcjonariusze poczuli silny zapach alkoholu" - opisała w komunikacie straż miejska.

Strażnicy wylegitymowali mężczyznę i wezwali na miejsce policję. 28-letni kierowca został przebadany alkomatem. "Mężczyzna usiłował jechać mając we krwi 3 promile alkoholu" - przekazali strażnicy miejscy.

Strażnicy wrócili do dalszej służby, pozostawiając kierowcę w rękach policjantów.

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
AlkoholsamochódStraż miejskaPolicja
Czytaj także:
Kobieta urodziła synka (zdjęcie ilustracyjne)
Przyjechali pomóc kobiecie. Usłyszeli kwilenie, w szafce znaleźli noworodka. Zatrzymania
Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Czuliśmy się odpowiedzialni za życie tego człowieka"
Praga Południe
Pożar w Ząbkach dron
Ogromny pożar w Ząbkach, biegli wykluczyli jedną przyczynę
Koniec z wysyłką identyfikatorów przez ZDM
Nie będą wysyłać identyfikatorów, bo "znaczna część" nie była odbierana
Ulice
Zatrzymanie podejrzanego o ataki na seniorki
"Przestań wrzeszczeć, bo cię uduszę". Brutalne ataki na starsze kobiety
Ochota
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Zabił ratownika medycznego. Zbadali go psychiatrzy, jest opinia
Ogrzewany namiot
Nadchodzi mróz. Tu będzie można się ogrzać
Śródmieście
Aresztowany za znaczną ilość narkotyków
Kłopoty pasażera, trafił do aresztu
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" wyróżniony w prestiżowym konkursie
Mokotów
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
"Hydraulicy" w rękach policji
Mokotów
Jeden z warszawskich fotoradarów (zdjęcie ilustracyjne)
Zrobiły blisko 735 tysięcy zdjęć, jeden z rekordzistów jest w Warszawie
Ursynów
Funkcjonariusze celno-skarbowi podczas kontroli (ilustracyjne)
Zatrzymany na autostradzie. W aucie narkotyki warte 2,5 miliona
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Złamali prawo, czeka ich deportacja
Ubity śnieg uniemożliwia poruszanie się Izie
Nieodśnieżone chodniki, oblodzone podjazdy. Zima w mieście to dla nich koszmar
Alicja Glinianowicz
Zmarł nadinspektor Jerzy Stańczyk
Był "jedną z najważniejszych postaci w historii policji"
Śródmieście
Odbiór odpadów
W pięciu dzielnicach zmienią się firmy odbierające odpady
Praga Południe
Policjanci skontrolowali kierowcę
"Skręcił na stację paliw i próbował ukryć się za ciężarówką"
Mężczyzna wybił szyby w komendzie policji
Wybił szyby w siedzibie dzielnicowych
Praga Północ
Kobieta zjeżdżając z górki uderzyła w ławkę (zdjęcie ilustracyjne)
"Zjeżdżając na 'jabłuszku', uderzyła w betonową podstawę ławki"
Śródmieście
Stacja Warszawa Wschodnia przejdzie modernizację
Sześć firm chętnych na modernizację Warszawy Wschodniej
Praga Północ
Zatrzymany 49-latek
49-latek z zarzutami zabójstwa rodziców
Targówek
Stacja kolejowa Warszawa Falenica
Termin zamknięcia linii kolejowej do Otwocka przesunięty
Wawer
Groźna kolizja w Wyszkowie
Ciężarówka przepchnęła auto przez rondo. Nagranie
Policja zatrzymała 38-latkę (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał przed policją, rozbił się na drzewie. 21-latek nie żyje
Awaria ciepłownicza na Woli
Duża awaria ciepłownicza
Wola
Utrudnienia po kolizji kilku aut na S2
Zderzenie siedmiu aut na obwodnicy
Ursynów
Radomski Szpital Specjalistyczny (zdj. ilustracyjne)
Szpital wstrzymał przyjęcia. W wodzie wykryto bakterie
W mieszkaniu policjanci znaleźli w sumie trzy kilogramy narkotyków
W mieszkaniu miał trzy kilogramy narkotyków
Ursynów
Zatrzymany mężczyzna
94-latka chciała pomóc "synowi"
Policjanci wyrywali, ktoś z wewnątrz domu machał maczetą
Nagranie ze szturmu na Targówku
Targówek
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki