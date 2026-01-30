Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Strażnicy miejscy, patrolujący nocą ze środy na czwartek, rejon Olszynki Grochowskiej, zwrócili uwagę na zaparkowany samochód. Auto stało od dłuższego czasu z włączonym silnikiem, jego szyby były niemal zupełnie zaparowane. Strażnicy postanowili sprawdzić, czy z kierowcą wszystko w porządku.

Przez prześwit w jednym z okien zauważyli, że wewnątrz kabiny leżą puszki po piwie. Mężczyzna za kierownicą nie ruszał się.

W aucie leżały puszki po piwie Źródło: Straż Miejska Warszawa

"Usiłował jechać mając 3 promile alkoholu"

Funkcjonariusze postanowili zapukać w szybę. "Siedzący za kierownicą ocknął się, a widząc mundurowych usiłował odjechać. Jednak zorientował się, że za nim stoi radiowóz. Zrezygnowany otworzył drzwi, a wtedy funkcjonariusze poczuli silny zapach alkoholu" - opisała w komunikacie straż miejska.

Strażnicy wylegitymowali mężczyznę i wezwali na miejsce policję. 28-letni kierowca został przebadany alkomatem. "Mężczyzna usiłował jechać mając we krwi 3 promile alkoholu" - przekazali strażnicy miejscy.

Strażnicy wrócili do dalszej służby, pozostawiając kierowcę w rękach policjantów.