Nowe oblicze popularnego parku. Przeniosą latarnie, wyremontują główną aleję

Drogowcy we współpracy z Zarządem Zieleni ogłosili przetarg na projekt - jak określają - "będący odpowiedzią na najważniejsze bolączki jednego z najpiękniejszych warszawskich terenów zielonych". W zabytkowym Parku Skaryszewskim wyremontują nawierzchnię alei głównej oraz wymienią oświetlenie.

Termin na składanie ofert w przetargu upływa 30 maja. Wybrany wykonawca będzie miał na przeprowadzenie prac dokładnie sześć miesięcy od momentu podpisania umowy. Zarząd Dróg Miejskich ocenia, że istnieje duża szansa na przeprowadzenie znacznej części lub też całości prac jeszcze w tym roku. Roboty zostały podzielone na trzy etapy związane kolejno z: wymianą latarń w alejach parkowych (głównej oraz obwodowej), budową oświetlenia w rejonie dawnego ogrodu daliowego, wykonaniem podświetlenia pomników (w tym znanej rzeźby "Tancerka") oraz przebudową alei głównej.

Projekt inwestycji wykonał Zarząd Zieleni. Dokumentacja posiada wszystkie uzgodnienia, w tym kluczowe decyzje Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nie będzie wycinek i nasadzeń

Drogowcy zapewniają, że celem projektu nie jest ingerencja w zieleń, wprost przeciwnie. Nie zakłada on ani nowych nasadzeń, ani wycinek. Jego najważniejszym założeniem jest przesunięcie latarni w alei głównej z jej boków na środek. "W ten sposób ograniczamy do minimum prace przy szpalerach dorodnych drzew rosnących po obu stronach alei. To kilkudziesięciometrowe jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior). Obecnie rosną tuż przy asfaltowej nawierzchni, wypiętrzając odgradzające ją krawężniki oraz doprowadzając do falowania i kruszenia się asfaltowej nawierzchni" - zaznaczają.

Gdy stare, betonowe latarnie znikną, teren zielony wokół tych drzew zostanie powiększone. Nowe lampy zostaną zamontowane na środku alei głównej, w miejscu rabat. W efekcie tych prac cała aleja główna będzie jednoprzestrzenna. Pas zieleni nie będzie jej rozdzielić na dwie mniejsze części, jak dotychczas. Rabaty pojawiły się w parku jako element wtórny w latach 70. razem z pomnikiem Poległych Żołnierzy Armii Czerwonej. Radzieckiego pomnika już w tym miejscu nie ma od kilku lat, teraz zaplanowano kolejny krok w kierunku powrotu do historycznego parku.

Odzyska historyczny wygląd

Aleja w nowym kształcie będzie wykonana w większości z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej w kolorze beżowym. Takie podłoże zostało zaplanowane na odcinku od muszli koncertowej do skrzyżowania z aleją obwodową na placu, gdzie kiedyś znajdował się wspomniany pomnik. Końcowy odcinek do ronda Waszyngtona będzie wykonany z asfaltu, który zostanie wymieniony. Oba odcinki po zmianach będą miały stałą szerokość 11 metrów. Obecnie są to dwie zdecydowanie węższe alejki, po cztery metry każda, przedzielone siedmiometrowym pasem zieleni.

Po likwidacji rabaty piesi będą mieli do dyspozycji szerszą przestrzeń (paradoksalnie, mimo zwężenia alei). Dorodne drzewa, będące ozdobą głównej parkowej osi. Wykonany zostanie niezbędny dla komfortu pieszych remont nawierzchni, która jest dziś nierówna i nieestetyczna.

Repliki latarń z lat 20. XX wieku

Prace przewidują też usunięcie wszystkich wysłużonych betonowych słupów i zastąpienie ich stylizowanymi latarniami. Będą to repliki pastorałów, model odwzorowujący wygląd z 1923 roku. W latarniach zostaną zamontowane czujniki ruchu, których celem będzie dynamiczne dostosowywanie natężenia światła do warunków w parku. Przy braku ruchu oprawy będą świecić znacznie zmniejszonym strumieniem światła (do 40 procent), a po jego wykryciu rozświetlać się będą na 100 procent mocy. To dodatkowy poziom energooszczędności. Takie ustawienie będzie działało od godziny 22 do północy.

Oświetlenie będzie zaprogramowane z uwzględnieniem cyklu dnia i nocy oraz potrzeby zarówno odwiedzających park ludzi, jaki mieszkających w nim na stałe zwierząt.

Park powstał w XX wieku na łąkach Skaryszewa

Park Skaryszewski powstał na terenach dawnych łąk wsi Skaryszew w latach 1905–1916. Został zaprojektowany przez ówczesnego głównego ogrodnika Warszawy Franciszka Szaniora. Od 1973 roku park znajduje się w rejestrze zabytków. W 2009 roku został uhonorowany tytułem Najpiękniejszego Parku w Polsce oraz trzecim pod tym względem w Europie.

W parku rośnie 280 gatunków drzew i krzewów, a największym skarbem są okazy z pierwotnej kolekcji dendrologicznej, którym udało się przetrwać do naszych czasów. Są wśród nich m.in.: korkowce amurskie, kasztanowiec mieszańcowy, orzesznik gorzki, skrzydłorzechy kaukaskie, kłęki amerykańskie i kilka gatunków jesionu. Szczególnie dekoracyjne są wiekowe magnolie japońskie rosnące przy różance, które stanowią główną wiosenną atrakcję.

