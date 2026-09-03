Praga Południe Te pakunki postawiły na nogi służby. Pokazali zdjęcia Magdalena Gruszczyńska |

Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Warszawa

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W środę do strażników miejskich kontrolujących Pragę Południe dotarło pilne zgłoszenie o pozostawionych na ławce pakunkach. Brzmiało poważnie: "Udać się na ulicę Żupniczą, boisko, szkoła. Ławka, pozostawione pakunki z drutami na wierzchu".

Pakunki na ławce przy Żupniczej Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa

"Do złudzenia przypominała materiał wybuchowy"

Po kilku chwilach funkcjonariusze byli na miejscu.

"Gdy podeszli do jednej z ławek, zauważyli kilka połączonych ze sobą taśmą pakunków w kolorze srebrno-zielonym, z których wystawały przewody. Spod taśmy widać było nieznaną substancję, która do złudzenia przypominała materiał wybuchowy. Zagrożenie dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców oraz uczniów pobliskiej placówki było bardzo realne" - opisali w czwartkowym komunikacie strażnicy miejscy.

Funkcjonariusze wygrodzili część boiska, wyłączyli z użytku chodnik przylegający do ławki. Chodziło o stworzenie bezpiecznej strefy buforowej i uniemożliwienie dostępu do potencjalnie niebezpiecznego pakunku.

O zdarzeniu powiadomiono straż pożarną oraz policję. "W trakcie oczekiwania na przyjazd wyspecjalizowanych jednostek strażnicy nadzorowali rejon i na bieżąco przekazywali informacje do stanowiska dowodzenia" - przekazali strażnicy miejscy.

Pakunki na ławce przy Żupniczej Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa

Pakunki na ławce przy Żupniczej Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa

Gdy na miejsce dotarli strażacy oraz policjanci, Zupnicza została całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego i pieszego na odcinku od Dworca Wschodniego do ulicy Chodakowskiej.

"Pakunki nie zawierały materiałów wybuchowych"

Na miejsce przybyli także policyjni pirotechnicy. Przed godziną 20 służby poinformowały, że działania zakończono.

"Po zbadaniu przedmiotów przez specjalistów ustalono, że na szczęście, pakunki nie zawierały materiałów wybuchowych" - poinformowali strażnicy miejscy.

Akcja służb na ulicy Żupniczej Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Akcja służb na Pradze Południe. Utrudnienia w ruchu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

- Stwierdzono brak zagrożenia. Znalezione przedmioty okazały się płaskimi bateriami - powiedział tvnwarszawa.pl w środę mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Po pełnej napięcia akcji i zakończeniu działań sytuacja w okolicy wróciła do normy.