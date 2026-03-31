Fałszywy kurier i prawdziwe 366 tysięcy złotych w reklamówce

W reklamówce było ponad 366 tysięcy złotych Źródło: KRP Warszawa VII

Funkcjonariusze z komendy rejonowej na Pradze Południe otrzymali informację o tym, że na ich terenie ma dojść do przekazania pieniędzy w ramach oszustwa "na policjanta". Musieli działać szybko.

Wkroczyli po przekazaniu pieniędzy

Funkcjonariusze pojawili się w rejonie, gdzie pokrzywdzony umówił się na przekazanie gotówki rzekomemu kurierowi. Tam zauważyli zarówno pokrzywdzonego - starszego mężczyznę z reklamówką - oraz prawdopodobnego sprawcę.

"Policjanci zainterweniowali w momencie, kiedy pokrzywdzony przekazał pieniądze. 50-latek został zatrzymany, a siatka z gotówką zabezpieczona. W reklamówce znajdowało się 366 tysięcy 960 złotych" - podała w komunikacie rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII podinspektor Joanna Węgrzyniak.

Znaleźli przy nim mefedron

Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie narkotyki. Policjanci znaleźli przy nim kilka gramów mefedronu.

Zatrzymanie podejrzanego o oszustwo "na policjanta"

"Śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy i na jego podstawie zatrzymany 50-latek usłyszał zarzuty usiłowania dokonania oszustwa oraz posiadania środków odurzających" - wymieniła podinspektor Węgrzyniak.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany.

