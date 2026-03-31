Fałszywy kurier i prawdziwe 366 tysięcy złotych w reklamówce

Funkcjonariusze z komendy rejonowej na Pradze Południe otrzymali informację o tym, że na ich terenie ma dojść do przekazania pieniędzy w ramach oszustwa "na policjanta". Musieli działać szybko.
Wkroczyli po przekazaniu pieniędzy
Funkcjonariusze pojawili się w rejonie, gdzie pokrzywdzony umówił się na przekazanie gotówki rzekomemu kurierowi. Tam zauważyli zarówno pokrzywdzonego - starszego mężczyznę z reklamówką - oraz prawdopodobnego sprawcę.
"Policjanci zainterweniowali w momencie, kiedy pokrzywdzony przekazał pieniądze. 50-latek został zatrzymany, a siatka z gotówką zabezpieczona. W reklamówce znajdowało się 366 tysięcy 960 złotych" - podała w komunikacie rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII podinspektor Joanna Węgrzyniak.
Znaleźli przy nim mefedron
Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie narkotyki. Policjanci znaleźli przy nim kilka gramów mefedronu.
"Śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy i na jego podstawie zatrzymany 50-latek usłyszał zarzuty usiłowania dokonania oszustwa oraz posiadania środków odurzających" - wymieniła podinspektor Węgrzyniak.
Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany.
