Chcą być jak najbliżej sceny. Tłum fanów czeka na koncert Taylor Swift, niektórzy przyszli już w nocy

1 sierpnia 1944 roku na rozkaz Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" do walki o wolność stanęło 40-50 tysięcy młodych mężczyzn i kobiet. W rocznicę tego dnia warszawiacy, jak co roku, upamiętnią ich bohaterską walkę. To było 80 lat temu. Warszawa nigdy nie zapomni.