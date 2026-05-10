Praga Południe

Wymienią zwrotnice i tory. Od poniedziałku Grochowska bez tramwajów

Rondo Wiatraczna
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Cztery linie tramwajowe: 3, 6, 9 i 22 będą jeździły od poniedziałku inaczej w związku z planowanym remontem. Tramwajarze wymienią cztery zwrotnice na pętli Gocławek oraz odcinek torów przy ulicy Grochowskiej. Utrudnienia potrwają do niedzieli, 17 maja.

Tramwaje linii 3, 6 oraz 9 będą miały trasy skrócone do Ronda Wiatraczna, a linii 22 będą kursowały między pętlą Banacha a Aleją Zieleniecką.

Dodatkowy przystanek

Na dodatkowym przystanku w kierunku Ronda Wiatraczna, na ulicy Grochowskiej, przed skrzyżowaniem z Czapelską, zatrzymają się autobusy linii 123, 125, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722 i 730 oraz nocne N03 i N24 (na żądanie). Dodatkowo autobusy linii 521 będą się zatrzymywały na przystankach Kwatery Głównej i Wspólna Droga (w obydwu kierunkach).

Źródło: WTP

Tramwajarze wymienią cztery zwrotnice na pętli Gocławek. "Oprócz tego – w ramach prac utrzymaniowych – przewidziano wymianę 80 m szyn na przystanku Kwatery Głównej oraz usunięcie nierówności torowiska pomiędzy Rondem Wiatraczna a pętlą Gocławek (łącznie ok. 500 metrów toru pojedynczego)" - przekazał ZTM.

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WTP

Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
