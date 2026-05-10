Praga Południe Wymienią zwrotnice i tory. Od poniedziałku Grochowska bez tramwajów Oprac. Katarzyna Kędra |

Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Tramwaje linii 3, 6 oraz 9 będą miały trasy skrócone do Ronda Wiatraczna, a linii 22 będą kursowały między pętlą Banacha a Aleją Zieleniecką.

Dodatkowy przystanek

Na dodatkowym przystanku w kierunku Ronda Wiatraczna, na ulicy Grochowskiej, przed skrzyżowaniem z Czapelską, zatrzymają się autobusy linii 123, 125, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 521, 702, 704, 720, 722 i 730 oraz nocne N03 i N24 (na żądanie). Dodatkowo autobusy linii 521 będą się zatrzymywały na przystankach Kwatery Głównej i Wspólna Droga (w obydwu kierunkach).

Rondo Wiatraczna Źródło: WTP

Tramwajarze wymienią cztery zwrotnice na pętli Gocławek. "Oprócz tego – w ramach prac utrzymaniowych – przewidziano wymianę 80 m szyn na przystanku Kwatery Głównej oraz usunięcie nierówności torowiska pomiędzy Rondem Wiatraczna a pętlą Gocławek (łącznie ok. 500 metrów toru pojedynczego)" - przekazał ZTM.

