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Praga Południe

Zamkną dwa pasy Ronda Wiatraczna. Kolejny etap prac

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Prace na Rondzie Wiatraczna
Rondo Wiatraczna i al. Stanów Zjednoczonych z lotu ptaka
Źródło wideo: Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: ZDM
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W poniedziałek, 21 września, drogowcy przeniosą się na prawy pas Ronda Wiatraczna. Zaczną też prace w Alei Stanów Zjednoczonych. Autobusy wrócą na swoje stałe trasy.

Od początku września drogowcy pracują na lewym i środkowym pasie ronda. W kolejnym etapie zamkną środkowy i prawy oraz dwa pasy w Alei Stanów Zjednoczonych. Nadal będą wymieniali krawężniki i nawierzchnię. Ten etap prac rozpocznie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 7:00 i potrwa około dwóch tygodni.

Zmiany w ruchu

Drogowcy zamkną prawy i środkowy pas na rondzie; wjazd na rondo z Grochowskiej, Alei Waszyngtona i Alei Stanów Zjednoczonych będzie odbywał się jednym pasem; otwarte będą przejazdy przez tory: z Wiatracznej prosto na rondo oraz z ronda na Grochowską w stronę Targowej; kierowcy ominą utrudnienia tak jak dotychczas: Grenadierów, Podskarbińską i Dwernickiego. Od strony Marsa - Ostrobramską i Grenadierów; Wiatraczną, od Kobielskiej do ronda, piesi przejdą tylko jedną stroną ulicy; autobusy: 123, 125, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 188, 521, 523, 702, 704, 720, 722, 730 oraz nocne N03, N24 w rejonie Ronda Wiatraczna wrócą na swoje stałe trasy.

Rondo Wiatraczna - objazd
Rondo Wiatraczna - objazd
Źródło zdjęcia: ZDM

Roboty w Alei Stanów Zjednoczonych

Równocześnie drogowcy zaczną roboty w Alei Stanów Zjednoczonych. Tu prace podzielono na dwie części, z których każda potrwa tydzień. Najpierw będą zamknięte pasy przy trawniku, a następnie te przy chodnikach. Przez cały ten czas, czyli od 21 września do 5 października, kierowcy będą jeździli jednym pasem alei pomiędzy Rondem Wiatraczna a Grenadierów.

Dodatkowe zmiany zaplanowano w drugim etapie, czyli od 28 września do 5 października: ulice Garibaldiego i Stocka stracą połączenie z Aleją Stanów Zjednoczonych; na Garibaldiego, pomiędzy Kirasjerów a dojazdem do budynków Aleja Stanów Zjednoczonych 63-69, będzie ruch dwukierunkowy; od Alei Waszyngtona do Kirasjerów kierowcy nadal pojadą tylko w jednym kierunku - do Kirasjerów; na całej Kirasjerów - od Garibaldiego do Grenadierów będą dwa kierunki ruchu; Stocką będzie dojazd tylko do Czapelskiej; z Czapelskiej kierowcy wyjadą na Stocką tylko w lewo, w stronę Majdańskiej.

Rondo Wiatraczna - objazd od 28 września do 5 października
Rondo Wiatraczna - objazd od 28 września do 5 października
Źródło zdjęcia: ZDM

Na koniec drogowcy planują ułożyć ostatnią warstwę asfaltu w Alei Stanów Zjednoczonych. Na jeden z weekendów zamkną przejazd aleją od Ronda Wiatraczna do Grenadierów.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Remonty i utrudnienia w Warszawie
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