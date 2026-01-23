Gdzie trafią demontowane fotoradary

Główny Inspektorat Transportu Drogowego stawia kolejne fotoradary Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O spotkaniu poinformował rzecznik prasowy GITD Wojciech Król. Podkreślił, że nie ma jeszcze konkretnych ustaleń co do lokalizacji fotoradarów.

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu

Wcześniej Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że fotoradar zniknie z wyjazdu z tunelu Wisłostrady, a zastąpi go odcinkowy pomiar prędkości. Drogowcy ogłosili przetarg na jego montaż. Zdemontowany fotoradar miałby trafić na ulicę Wóycickiego.

Podobne plany drogowcy mają wobec sześciu urządzeń z Mostu Poniatowskiego. W tym przypadku również złożyli wniosek o montaż odcinkowego pomiaru prędkości.

Plany instalacji fotoradarów na moście pojawiły się w pierwszej połowie 2021 roku, urządzenia stanęły tam we wrześniu tego samego. Drogowcy pierwotnie chcieli w tym miejscu zamontować odcinkowy pomiar prędkości, ale odstąpili od tego pomysłu po dwóch nieudanych przetargach. Za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta, a za drugim zgłosiła się jedna firma, która realizację inwestycji wyceniła na blisko pięć milionów złotych, czyli prawie trzykrotnie więcej niż miasto było gotowe zapłacić.

Będzie fotoradar na Grochowskiej?

W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pytany był, czy po tragicznym wypadku na ulicy Grochowskiej, w którym zginął sześcioletni chłopiec, stanie tam fotoradar. - W tej konkretnej sytuacji będziemy się starali zrobić wszystko co możliwe, żeby tam ten radar stanął w przeciągu najbliższych tygodni - odpowiedział.

Przypomniał, że od wielu lat domaga się, żeby samorządy miały prawo stawiać fotoradary.

Zgodnie z przepisami od 10 lat samorządy nie mogą samodzielnie montować ani obsługiwać fotoradarów. Takie urządzenia są instalowane na wniosek Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub za jego zgodą. W Warszawie zdecydowaną większość lokalizacji dla fotoradarów (29 z 37) wskazało miasto.