Praga Południe

Gdzie trafią demontowane fotoradary

Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Główny Inspektorat Transportu Drogowego stawia kolejne fotoradary
Źródło: TVN24
Stołeczni urzędnicy spotkają się z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w sprawie fotoradarów w mieście. Możliwe, że jeden z nich stanie na Grochowskiej, gdzie kilka dni temu doszło do wypadku, w którym zginął sześciolatek.

O spotkaniu poinformował rzecznik prasowy GITD Wojciech Król. Podkreślił, że nie ma jeszcze konkretnych ustaleń co do lokalizacji fotoradarów.

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu

Wcześniej Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że fotoradar zniknie z wyjazdu z tunelu Wisłostrady, a zastąpi go odcinkowy pomiar prędkości. Drogowcy ogłosili przetarg na jego montaż. Zdemontowany fotoradar miałby trafić na ulicę Wóycickiego.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na wjeździe do Warszawy
Okolice

Podobne plany drogowcy mają wobec sześciu urządzeń z Mostu Poniatowskiego. W tym przypadku również złożyli wniosek o montaż odcinkowego pomiaru prędkości.

Plany instalacji fotoradarów na moście pojawiły się w pierwszej połowie 2021 roku, urządzenia stanęły tam we wrześniu tego samego. Drogowcy pierwotnie chcieli w tym miejscu zamontować odcinkowy pomiar prędkości, ale odstąpili od tego pomysłu po dwóch nieudanych przetargach. Za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta, a za drugim zgłosiła się jedna firma, która realizację inwestycji wyceniła na blisko pięć milionów złotych, czyli prawie trzykrotnie więcej niż miasto było gotowe zapłacić.

Będzie fotoradar na Grochowskiej?

W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pytany był, czy po tragicznym wypadku na ulicy Grochowskiej, w którym zginął sześcioletni chłopiec, stanie tam fotoradar. - W tej konkretnej sytuacji będziemy się starali zrobić wszystko co możliwe, żeby tam ten radar stanął w przeciągu najbliższych tygodni - odpowiedział.

Przypomniał, że od wielu lat domaga się, żeby samorządy miały prawo stawiać fotoradary.

Zgodnie z przepisami od 10 lat samorządy nie mogą samodzielnie montować ani obsługiwać fotoradarów. Takie urządzenia są instalowane na wniosek Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub za jego zgodą. W Warszawie zdecydowaną większość lokalizacji dla fotoradarów (29 z 37) wskazało miasto.

Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna
Klaudia Kamieniarz
Znicze w miejscu tragicznego wypadku na Grochowskiej
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Zarzuty dla obojga kierujących
Jedno z aut dachowało
Auto dachowało i wpadło na przejście dla pieszych. Sześciolatek nie żyje

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Fotoradar
