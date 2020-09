Niewybuch z czasów II wojny na budowie osiedla

Potwierdza to Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

- Na placu budowy znaleziono 70-centymetrowy niewybuch. Na miejsce wezwano saperów. Policjanci zabezpieczają teren do czasu ich przyjazdu - precyzuje policjantka. Jak dodaje, nie ma informacji o tym, by potrzebna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. - To teren, gdzie buduje się nowe osiedle - dodaje Adamus.