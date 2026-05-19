Nie działała sygnalizacja, zderzyły się dwa auta. Jedna osoba w szpitalu
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o 11.15. Zderzyły się Volvo i Mercedes. Nie działała sygnalizacja i kierowca jednego z pojazdów wymusił pierwszeństwo. Kierująca Mercedesem 60-letnia kobieta trafiła do szpitala - przekazał nam przed godziną 13 Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Policjant zaznaczył jednak, że kierująca nie odniosła obrażeń zagrażających życiu.
Kierujący byli trzeźwi. Policjanci udrożnili już ruch.
Wcześniej Zarząd Transportu Miejskiego informował o utrudnieniach w tym miejscu. Autobusy jeździły na objazdach.
Źródło: tvnwarszawa.pl