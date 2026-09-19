Praga Południe Narodowy Dzień Sportu na błoniach Narodowego. W programie mobilna skocznia, lodowisko, pokazy sztuk walki

Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Najbliższa niedziela to Narodowy Dzień Sportu, z tej okazji zaplanowano ponad 140 bezpłatnych wydarzeń w całej Polsce, wielki finał będzie miał jednak miejsce w Warszawie. W stolicy odbędzie się piknik rodzinno-sportowy na błoniach PGE Narodowego. Imprezę przewidziano w godzinach 11-18. Uruchomiona zostanie też strefa Warszawskich Dni Rodzinnych.

Mobilna skocznia narciarska, lodowisko i pokazy sztuk walki

Główną atrakcją wydarzenia będzie mobilna skocznia narciarska, na której każdy zyska szansę poczuć się jak prawdziwy skoczek - wystarczy założyć narty oraz kask i oddać skok. Dodatkowo wrześniową aurę urozmaici przenośne lodowisko, które wprowadzi uczestników w zimowy nastrój.

Tuż obok na ringu będzie możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach z trenerami i zawodnikami Legii Warszawa. Publiczność obejrzy również pokazowe walki zawodników boksu olimpijskiego.

"W strefie Polskiego Związku Kickboxingu każdy sprawdzi szybkość swoich uderzeń w elektronicznym Speed Challenge. Polski Związek Biathlonu przygotuje natomiast bezpieczne karabinki laserowe i elektroniczne tarcze - będzie można przetestować celność, koncentrację i opanowanie" - podaje Monika Beuth, rzeczniczka prasowa urzędu miasta.

Tenis, hokej, paintball, capoeira

W programie przygotowano także m.in. tenis stołowy, koszykówkę 3 na 3, futsal, hokej na trawie, lacrosse, palanta, capoeirę, paintball sportowy, sporty wrotkarskie i futbol flagowy, czyli bezkontaktową odmianę futbolu amerykańskiego.

Natomiast w Miasteczku Lekkoatletycznym będzie można sprawdzić swoich sił w sprincie, skoku wzwyż, biegu przez piankowe płotki, rzucie do celu oraz pchnięciu kulą. Nagrodą za ukończenie wszystkich stacji będą pamiątkowy medal, dyplom i drobny upominek.

Skorzystają także rodziny z dziećmi. Wydarzenia przewiduje zajęcia cheerleadingu, gimnastyki i tańca, tory sprawnościowe oraz gry ruchowe. W strefie "Mały Ratownik" najmłodsi poznają zasady bezpieczeństwa nad wodą i przećwiczą udzielanie pierwszej pomocy na fantomach.

Ponadto w Strefie Warszawskich Dni Rodzinnych pojawią się roboty, mobilny niski park linowy i gigantyczne klocki. Odbędą się też pokazy naukowe, warsztaty biologiczne z mikroskopami i zajęcia z malowania piaskiem. Wspólnie z muzykami będzie też można stworzyć orkiestrę instrumentów perkusyjnych.

Dla chętnych zostanie udostępniony pokład jachtu klasy Optimist, gdzie odwiedzający będą mogli poznają jego budowę i nauczyć się wiązać podstawowe węzły żeglarskie. Na miejscu będzie również Wawel Truck - ogromna ciężarówka z interaktywnymi grami, magicznym lustrem i wirtualnym rollercoasterem.

Na imprezie pojawią się ambasadorzy Narodowego Dnia Sportu - będą to zawodnicy różnych dyscyplin, którzy opowiedzą o treningach, najważniejszych startach i swojej drodze do sukcesu. W pikniku wezmą udział też uczestnicy Power Walk, czyli społeczności, która przypomina, że ruch nie musi oznaczać rywalizacji ani walki o wynik.

Na miejscu znajdzie się też Strefa Krajowego Planu Odbudowy. W programie znalazły się ponadto warsztaty fryzjerskie, zabiegi kosmetologiczne, pokazy kulinarne połączone z degustacją oraz warsztaty dla miłośników kawy.