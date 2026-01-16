Policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój z użyciem noża Źródło: KRP Warszawa VII

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII na Pradze Południe zgłosił się mężczyzna, który przekazał informację o rozboju dokonanym na 13-latku i 16-latku. Wyjaśnił funkcjonariuszom, że chłopcy zostali zaatakowani przez młodego mężczyznę. Miał grozić im nożem i ukraść młodszemu z nastolatków kurtkę o wartości 700 złotych.

Sprawą zajęli się kryminalni. Dwa dni później dokonali zatrzymania podejrzewanego 17-latka w pobliżu miejsca zdarzenia.

"Miał przy sobie nóż i kastet"

"Szedł ubrany w skradzioną kurtkę, miał przy sobie nóż i kastet. Dodatkowo kryminalni zabezpieczyli telefony komórkowe, z których jeden okazał się poszukiwany przez inną jednostkę policji w związku ze zgłoszoną kradzieżą" - opisuje w komunikacie podinspektor Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka południowopraskiej komendy.

Jak zaznacza, nastolatek udawał, że nie ma pojęcia, o jaką sprawę pytają policjanci. "Twierdził, że o żadnym rozboju nic nie wie" - dodaje.

Przedmioty zabezpieczone przy zatrzymanym 17-latku Źródło: KRP Warszawa VII

Zarzut rozboju z użyciem noża

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 17-latkowi. Młody mężczyzna jest podejrzany o dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz paserstwo.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

ZOBACZ TAKŻE: Zaszedł seniorkę od tyłu, brutalnie szarpał, by wyrwać torebkę

Moment kradzieży uchwycił monitoring Źródło: KRP Warszawa VI

OGLĄDAJ: TVN24 HD