Nadchodzi silny mróz. "Nie bądźmy obojętni, jeden telefon może uratować życie"

Strażnicy miejscy otrzymali w czwartkowy wieczór zgłoszenie z Saskiej Kępy dotyczące mężczyzny w kryzysie bezdomności. Wynikało z niego, że od dłuższego czasu przebywa on na przystanku przy ulicy Francuskiej i jest złym stanie. Wkrótce funkcjonariusze potwierdzili, że 60-latek był zziębnięty i miał ranną nogę.

Jak opisują, słyszeli o nim już wcześniej. Mężczyzna miał wielokrotnie odmawiać przyjęcia pomocy od straży miejskiej, policji czy streetworkerów. Zaniepokojeni jego losem byli także mieszkańcy, którzy nagłaśniali sprawę na lokalnych forach w mediach społecznościowych.

Na miejsce wezwane zostało pogotowie ratunkowe. 60-latek również tym razem nie chciał skorzystać z pomocy. "Ratownik nie stwierdził zagrożenia życia, które pozwoliłoby na interwencję, pomimo braku zgody pacjenta. Z badania wynikało natomiast, że był już mocno zmarznięty - temperatura ciała mężczyzny spadła poniżej 36 stopni Celsjusza" - czytamy w komunikacie.

"Czuliśmy się odpowiedzialni za życie tego człowieka"

Strażnicy ustalili, że mężczyzna jest trzeźwy. - Widać było, że już wiele lat tkwi w bezdomności. Dobrze znamy takie sytuacje. Odmawiał mechanicznie. Podobnie na inne pytania. Uparliśmy się, by mu pomóc - mówi Elżbieta Banaszek z VII Oddziału Terenowego SM, cytowana w komunikacie. - Pomimo tego, że z drugiej strony nie było woli współpracy, czuliśmy się odpowiedzialni za życie tego człowieka - wyjaśnia.

Wspólnie z partnerem z patrolu Mariuszem Dróżdżem, próbowała na różne sposoby przekonać mężczyznę, żeby skorzystał z pomocy ogrzewalni. Po półtorej godziny prób postanowili spróbować innego rozwiązania.

- Powiedzieliśmy, że nie odjedziemy, dopóki nie wejdzie na chwilę do naszego samochodu się ogrzać - opowiada strażniczka. - I wtedy, po jakichś 10 minutach pobytu w kabinie przewozówki, usłyszeliśmy, że pan chciałby się umyć i przespać w czystym łóżku - dodaje.

Mężczyzna został przewieziony do noclegowni na Myśliborskiej. Straż miejska opisuje, że na miejscu czekał na niego prysznic i czyste rzeczy. Po pewnym czasie, gdy nieco się już ogrzał, zgodził się na ponowne wezwanie pogotowia do rannej nogi.

Nadchodzi fala mrozów - proszą o czujność

Synoptycy zapowiadają kolejną falę siarczystego mrozu. Takie temperatury są szczególnie groźne dla osób w kryzysie bezdomności, dlatego straż miejska apeluje, by nie pozostawać obojętnym wobec ich sytuacji.

"Gdy zauważymy osobę potrzebującą pomocy, leżącą na ulicy, przy niskiej temperaturze, najważniejsze jest, aby zareagować i nie przechodzić obojętnie. Osoby starsze, czy w kryzysie bezdomności, przebywające w skrajnych warunkach, są szczególnie narażone na zasłabnięcie, pogorszenie stanu zdrowia, a w konsekwencji nawet na śmierć. Ujemne temperatury mogą szybko doprowadzić do wychłodzenia organizmu i nieodwracalnych skutków zdrowotnych" - przestrzegają strażnicy.

Podkreślają, że na numer alarmowy 112 lub interwencyjny straży miejskiej - 998 należy dzwonić, gdy widzimy osobę znajdującą się długo pod gołym niebem, zwłaszcza gdy siedzi w bezruchu na ławce lub leży na ziemi. "Jeden telefon może uratować życie" - zaznaczają.

"Jeśli czujemy się na siłach i jesteśmy bezpieczni, możemy udzielić bezpośredniej pomocy. Nie jest to jednak konieczność. Jeśli czujemy się niepewnie lub obawiamy o własne bezpieczeństwo - wykonanie telefonu to już realna pomoc. Dyspozytorzy służb, na podstawie zgłoszenia, zadysponują patrol, który podejmie działania ratunkowe" - wyjaśnia straż miejska.

W przypadku interwencji wobec osoby w kryzysie bezdomności może ona otrzymać pomoc medyczną, zostać skierowana do szpitala lub przewieziona do noclegowni, ogrzewalni czy punktu zapewniającego ciepłe posiłki. Strażnicy miejscy informują także o dostępnych formach wsparcia. Regularnie kontrolują także miejsca, gdzie przebywają osoby nieposiadające stałego miejsca zamieszkania.

