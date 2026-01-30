Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Nadchodzi silny mróz. "Nie bądźmy obojętni, jeden telefon może uratować życie"

Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Silny mróz wraca do Polski. Temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Nadciąga kolejna fala mrozu. Straż miejska apeluje o reagowanie, gdy widzimy osoby w kryzysie bezdomności, potrzebujące wsparcia w tym trudnym okresie. W ostatnim czasie pomogli mężczyźnie, który wielokrotnie odmawiał skorzystania z noclegowni. Nie poddali się i po długim przekonywaniu wreszcie się zgodził.

Strażnicy miejscy otrzymali w czwartkowy wieczór zgłoszenie z Saskiej Kępy dotyczące mężczyzny w kryzysie bezdomności. Wynikało z niego, że od dłuższego czasu przebywa on na przystanku przy ulicy Francuskiej i jest złym stanie. Wkrótce funkcjonariusze potwierdzili, że 60-latek był zziębnięty i miał ranną nogę.

Jak opisują, słyszeli o nim już wcześniej. Mężczyzna miał wielokrotnie odmawiać przyjęcia pomocy od straży miejskiej, policji czy streetworkerów. Zaniepokojeni jego losem byli także mieszkańcy, którzy nagłaśniali sprawę na lokalnych forach w mediach społecznościowych.

Na miejsce wezwane zostało pogotowie ratunkowe. 60-latek również tym razem nie chciał skorzystać z pomocy. "Ratownik nie stwierdził zagrożenia życia, które pozwoliłoby na interwencję, pomimo braku zgody pacjenta. Z badania wynikało natomiast, że był już mocno zmarznięty - temperatura ciała mężczyzny spadła poniżej 36 stopni Celsjusza" - czytamy w komunikacie.

Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Strażnicy pomogli mężczyźnie w kryzysie bezdomności
Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy

"Czuliśmy się odpowiedzialni za życie tego człowieka"

Strażnicy ustalili, że mężczyzna jest trzeźwy. - Widać było, że już wiele lat tkwi w bezdomności. Dobrze znamy takie sytuacje. Odmawiał mechanicznie. Podobnie na inne pytania. Uparliśmy się, by mu pomóc - mówi Elżbieta Banaszek z VII Oddziału Terenowego SM, cytowana w komunikacie. - Pomimo tego, że z drugiej strony nie było woli współpracy, czuliśmy się odpowiedzialni za życie tego człowieka - wyjaśnia.

Wspólnie z partnerem z patrolu Mariuszem Dróżdżem, próbowała na różne sposoby przekonać mężczyznę, żeby skorzystał z pomocy ogrzewalni. Po półtorej godziny prób postanowili spróbować innego rozwiązania.

- Powiedzieliśmy, że nie odjedziemy, dopóki nie wejdzie na chwilę do naszego samochodu się ogrzać - opowiada strażniczka. - I wtedy, po jakichś 10 minutach pobytu w kabinie przewozówki, usłyszeliśmy, że pan chciałby się umyć i przespać w czystym łóżku - dodaje.

Mężczyzna został przewieziony do noclegowni na Myśliborskiej. Straż miejska opisuje, że na miejscu czekał na niego prysznic i czyste rzeczy. Po pewnym czasie, gdy nieco się już ogrzał, zgodził się na ponowne wezwanie pogotowia do rannej nogi.

ZOBACZ: Organizm poświęci palce, by ocalić mózg. Zobacz, co się dzieje z ciałem w lodowatej temperaturze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ubity śnieg uniemożliwia poruszanie się Izie
Nieodśnieżone chodniki, oblodzone podjazdy. Zima w mieście to dla nich koszmar
Alicja Glinianowicz
Ogrzewany namiot
Nadchodzi mróz. Tu będzie można się ogrzać
Śródmieście
Lód, mróz
Blisko -30 stopni. Ostrzeżenia przed mrozem zwiększają swój zasięg
METEO

Nadchodzi fala mrozów - proszą o czujność

Synoptycy zapowiadają kolejną falę siarczystego mrozu. Takie temperatury są szczególnie groźne dla osób w kryzysie bezdomności, dlatego straż miejska apeluje, by nie pozostawać obojętnym wobec ich sytuacji.

"Gdy zauważymy osobę potrzebującą pomocy, leżącą na ulicy, przy niskiej temperaturze, najważniejsze jest, aby zareagować i nie przechodzić obojętnie. Osoby starsze, czy w kryzysie bezdomności, przebywające w skrajnych warunkach, są szczególnie narażone na zasłabnięcie, pogorszenie stanu zdrowia, a w konsekwencji nawet na śmierć. Ujemne temperatury mogą szybko doprowadzić do wychłodzenia organizmu i nieodwracalnych skutków zdrowotnych" - przestrzegają strażnicy.

Podkreślają, że na numer alarmowy 112 lub interwencyjny straży miejskiej - 998 należy dzwonić, gdy widzimy osobę znajdującą się długo pod gołym niebem, zwłaszcza gdy siedzi w bezruchu na ławce lub leży na ziemi. "Jeden telefon może uratować życie" - zaznaczają.

"Jeśli czujemy się na siłach i jesteśmy bezpieczni, możemy udzielić bezpośredniej pomocy. Nie jest to jednak konieczność. Jeśli czujemy się niepewnie lub obawiamy o własne bezpieczeństwo - wykonanie telefonu to już realna pomoc. Dyspozytorzy służb, na podstawie zgłoszenia, zadysponują patrol, który podejmie działania ratunkowe" - wyjaśnia straż miejska.

W przypadku interwencji wobec osoby w kryzysie bezdomności może ona otrzymać pomoc medyczną, zostać skierowana do szpitala lub przewieziona do noclegowni, ogrzewalni czy punktu zapewniającego ciepłe posiłki. Strażnicy miejscy informują także o dostępnych formach wsparcia. Regularnie kontrolują także miejsca, gdzie przebywają osoby nieposiadające stałego miejsca zamieszkania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jak bardzo zimno może być?
Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty
Arleta Unton-Pyziołek
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę"
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę". Fioletowo na mapach
METEO
shutterstock_1899500542_1
"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd
Agata Daniluk
OGLĄDAJ: Nadciągają niebezpieczne mrozy. Sytuacja pogodowa w Polsce
Mróz w Polsce

Nadciągają niebezpieczne mrozy. Sytuacja pogodowa w Polsce
WYDANIE SPECJALNE

Mróz w Polsce
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska m.st. Warszawy

Udostępnij:
TAGI:
ZimaBezdomnośćStraż miejska
Czytaj także:
Kobieta urodziła synka (zdjęcie ilustracyjne)
Przyjechali pomóc kobiecie. Usłyszeli kwilenie, w szafce znaleźli noworodka. Zatrzymania
Okolice
Pożar w Ząbkach dron
Ogromny pożar w Ząbkach, biegli wykluczyli jedną przyczynę
Okolice
Koniec z wysyłką identyfikatorów przez ZDM
Nie będą wysyłać identyfikatorów, bo "znaczna część" nie była odbierana
Ulice
Zatrzymanie podejrzanego o ataki na seniorki
"Przestań wrzeszczeć, bo cię uduszę". Brutalne ataki na starsze kobiety
Ochota
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Zabił ratownika medycznego. Zbadali go psychiatrzy, jest opinia
Okolice
Ogrzewany namiot
Nadchodzi mróz. Tu będzie można się ogrzać
Śródmieście
Aresztowany za znaczną ilość narkotyków
Kłopoty pasażera, trafił do aresztu
Okolice
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" wyróżniony w prestiżowym konkursie
Mokotów
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
"Hydraulicy" w rękach policji
Mokotów
Jeden z warszawskich fotoradarów (zdjęcie ilustracyjne)
Zrobiły blisko 735 tysięcy zdjęć, jeden z rekordzistów jest w Warszawie
Ursynów
Funkcjonariusze celno-skarbowi podczas kontroli (ilustracyjne)
Zatrzymany na autostradzie. W aucie narkotyki warte 2,5 miliona
Okolice
Zatrzymanie, kajdanki (ilustracyjne)
Złamali prawo, czeka ich deportacja
Okolice
Ubity śnieg uniemożliwia poruszanie się Izie
Nieodśnieżone chodniki, oblodzone podjazdy. Zima w mieście to dla nich koszmar
Alicja Glinianowicz
Zmarł nadinspektor Jerzy Stańczyk
Był "jedną z najważniejszych postaci w historii policji"
Śródmieście
Odbiór odpadów
W pięciu dzielnicach zmienią się firmy odbierające odpady
Policjanci skontrolowali kierowcę
"Skręcił na stację paliw i próbował ukryć się za ciężarówką"
Okolice
Mężczyzna wybił szyby w komendzie policji
Wybił szyby w siedzibie dzielnicowych
Praga Północ
Kobieta zjeżdżając z górki uderzyła w ławkę (zdjęcie ilustracyjne)
"Zjeżdżając na 'jabłuszku', uderzyła w betonową podstawę ławki"
Śródmieście
Stacja Warszawa Wschodnia przejdzie modernizację
Sześć firm chętnych na modernizację Warszawy Wschodniej
Praga Północ
Zatrzymany 49-latek
49-latek z zarzutami zabójstwa rodziców
Targówek
Stacja kolejowa Warszawa Falenica
Termin zamknięcia linii kolejowej do Otwocka przesunięty
Wawer
Groźna kolizja w Wyszkowie
Ciężarówka przepchnęła auto przez rondo. Nagranie
Okolice
Policja zatrzymała 38-latkę (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał przed policją, rozbił się na drzewie. 21-latek nie żyje
Okolice
Awaria ciepłownicza na Woli
Duża awaria ciepłownicza
Wola
Utrudnienia po kolizji kilku aut na S2
Zderzenie siedmiu aut na obwodnicy
Ursynów
Radomski Szpital Specjalistyczny (zdj. ilustracyjne)
Szpital wstrzymał przyjęcia. W wodzie wykryto bakterie
Okolice
W mieszkaniu policjanci znaleźli w sumie trzy kilogramy narkotyków
W mieszkaniu miał trzy kilogramy narkotyków
Ursynów
Zatrzymany mężczyzna
94-latka chciała pomóc "synowi"
Okolice
Policjanci wyrywali, ktoś z wewnątrz domu machał maczetą
Nagranie ze szturmu na Targówku
Targówek
Lotnisko w Modlinie
Użył paszportu kolegi, w bagażu miał narkotyki
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki