Na Pradze odsłonięto mural z napisem "Konstytucja". "Uosabia wszystkie wartości i wolności"

"Flaga symbolizuje to, co udało się wielu pokoleniom"

- Jestem bardzo szczęśliwy, że razem z Wami mogę obchodzić Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. To jest dzień, który łączy symbolicznie 1 maja z 3 maja. Ta flaga symbolizuje to, co udało się wielu pokoleniom Polaków, a udały się rzeczy wielkie – niepodległość i droga do Europy. Dziś myślimy także o 3 maja, o Konstytucji. Chcę wszystkim bardzo podziękować za ten mural i tym, którzy słowo "konstytucja" nosili w sercu i na koszulkach. Pokazaliście, że konstytucja to nie jest abstrakcja – mówił Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. - Istota konstytucji polega na tym, że jest to codzienne, nieświąteczne, przestrzeganie naszych podstawowych praw. Konstytucja, nie jest abstrakcją, mówi o naszym prawie do godności, do wolności, wolnych mediów, dostępu do kultury i równych prawach kobiet i mężczyzn. To własność wszystkich obywatelek i obywateli. To na nas spoczywa odpowiedzialność, żeby utrzymać to wielkie dzieło jakim jest niepodległość - dodał Tusk.