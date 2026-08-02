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Praga Południe

Na hasło "Aleksander" miała oddać nieznajomemu worek z pieniędzmi

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Policja zatrzymała podejrzanego o oszustwo
Policja zatrzymała podejrzanego o oszustwo
Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
Policjanci z Pragi Południe na gorącym uczynku zatrzymali mężczyznę, który próbował wyłudzić 2,5 miliona złotych. Oszustwo nie powiodło się, dzięki czujności 60-latki. Kobieta zgłosiła się zawczasu do funkcjonariuszy i wzięła udział w zasadzce.

Z 60-latką skontaktowały się osoby podszywające się pod pracowników banku i funkcjonariuszy publicznych. Kobieta usłyszała, że powinna przekazać im 2,5 miliona złotych. Wcześniej doświadczyła podobnych oszustw, dlatego postanowiła skontaktować się z policją. O próbie wyłudzenia pieniędzy poinformowała południowopraską komendę rejonową.

"Policjanci wykonali niezbędne ustalenia i sprawdzenia, a następnie przygotowali zasadzkę. Kobieta na hasło 'Aleksander' miała przekazać worek z pieniędzmi młodemu mężczyźnie z walizką. Policjanci zapewnili pokrzywdzonej bezpieczeństwo i jednocześnie byli gotowi do zatrzymania" - relacjonuje podinspektor Joanna Węgrzyniak, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Odebrał worek, trafił do celi

Wkrótce plan został wcielony w życie. W umówionym miejscu pojawił się 18-letni obywatel Mołdawii z czarną walizką. Odebrał od 60-latki worek, w którym zamiast pieniędzy znajdowały się pocięte kartki, książki i fałszywe banknoty.

Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku i trafił do policyjnej celi. Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną zgromadzili obszerny materiał dowodowy i przekazali go Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe.

Policja zatrzymała podejrzanego o oszustwo
Policja zatrzymała podejrzanego o oszustwo
Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII

18-latek usłyszał zarzut usiłowania dokonania oszustwa o znacznej wartości strat. Na wniosek śledczych sąd umieścił go w tymczasowym areszcie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawieoszustwa
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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