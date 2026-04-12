Praga Południe

Spał na podłodze autobusu, myśleli, że jest pijany

Myśleli, że jest pijany. Mężczyzna potrzebował pomocy medycznej
Myśleli, że jest pijany. Mężczyzna potrzebował pomocy medycznej
Źródło: Straż Miejska
Spał na podłodze w autobusie, bełkotał i nie można było się z nim porozumieć. Choć wszystko wskazywało na upojenie alkoholowe, prawda okazała się zupełnie inna. 48-letni mężczyzna trafił do szpitala.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek około godziny 20. Strażnicy miejscy z Pragi Południe otrzymali wezwanie z pętli autobusowej w Falenicy dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który spał na podłodze autobusu.

Kontakt był utrudniony

"Trzyosobowy patrol zastał kłopotliwego pasażera na ławeczce wiaty przystankowej. Jego ruchy były spowolnione, mowa bełkotliwa a kontakt utrudniony. Podawał różne wersje wydarzeń, jakie miały poprzedzić jego podróż autobusem. Strażnicy szybko zorientowali się, że prawdopodobnie to nie alkohol jest przyczyną dziwnego zachowania mężczyzny" - podaje straż miejska.

Dla pewności 48-latka sprawdzono alkomatem, który potwierdził brak "promili" w jego organizmie. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala z podejrzeniem zatrucia nieznaną substancją.

"Apelujemy o reagowanie w sytuacjach zauważenia w przestrzeni publicznej osoby leżącej, nawet jeśli sprawia wrażenie nietrzeźwej. Objawy mogą być mylące, a telefon na 986 lub 112 może uratować czyjeś życie" - przypomnieli strażnicy miejscy.

Zatrzymali go na moście. Kierowca prowadził relację i ignorował polecenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zatrzymali go na moście. Kierowca prowadził relację i ignorował polecenia

Praga Południe

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska

Straż miejska
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policjanci odzyskali auto, zanim właściciel zauważył jego zniknięcie
Złodziej miał pecha, a policja nosa
Okolice
Morsy zakończyły sezon pod Warszawą
Zimna kąpiel w szczytnym celu. Rekordowa sztafeta morsów nad Świdrem
Okolice
Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo
Uderzył w drzewo i dachował. Prawo jazdy miał od czterech miesięcy
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany na drodze wyjazdowej z Puław w kierunku Lublina
Od haraczy po handel bronią. Spektakularne zatrzymanie gangstera
Mokotów
Zderzenie dwóch aut w miejscowości Łuczynów
Zderzenie koło Kozienic. Trzy osoby trafiły do szpitala
Okolice
Wypadek pod Piasecznem, kierujący uderzył w latarnię
Wypadek pod Piasecznem. Kierowca uderzył w słup i dachował
Okolice
Brutalny atak nożem w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura i atak nożem. Kobieta w ciężkim stanie
Śródmieście
Restauracja "Gama", 31 marca 1999
Jest decyzja w sprawie największej egzekucji polskiej mafii
Katarzyna Kędra
Remont linii otwockiej i komunikacja zastępcza
Dwa tygodnie bez pociągów. Zaczynają się ogromne utrudnienia
Okolice
Interwencja policji na Moście Siekierkowskim w Warszawie
Zatrzymali go na moście. Kierowca prowadził relację i ignorował polecenia
Rejsy Motylkowe wracają do Dzielnicy Wisła
Rejsy Motylkowe wracają nad Wisłę
Śródmieście
Utrudnienia w kursowaniu tramwajów na Woli
Towarowa bez tramwajów. Półtora miesiąca utrudnień
Wola
Balon spadł w ty rejonie
Pod Otwockiem spadł balon. Na miejscu pracuje policja
Okolice
Autobus linii 800 do Kampinosu
Autobusy linii 800 wracają do Palmir. Dowiozą do muzeum i Kampinosu
Okolice
Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych
Zderzenie ciężarówki i dwóch aut osobowych. Ranni
Okolice
Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę
Stracił prawo jazdy w swoje urodziny
Okolice
Policja (zdj. ilustracyjne)
Nocny marsz ku tragedii. Szła poboczem ekspresówki ubrana na czarno
Okolice
Uwaga na dziki
Zabite za cztery tulipany? Mieszkańcy oburzeni usypianiem dzików na ich oczach
Mokotów
Fotoradar rekordzista zniknął po ponownym uszkodzeniu
Została tylko czarna folia. Fotoradar rekordzista zniknął
Włochy
Zmarła Krystyna Ossowska-Cypryk
Zmarła Krystyna Ossowska-Cypryk. Była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
Wielka akcja policji, 11 osób zatrzymanych
11 zatrzymanych, 9 lokalizacji, 70 policjantów. Uderzenie w mafię sterydową
Okolice
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Utrudnianie śledztwa po tragedii w szpitalu. Reakcja stołecznego ratusza
Mokotów
Prace na ulicy Okrzei
Duchy dawnej Warszawy pod chodnikiem
Praga Północ
Budynek Sejmiku Województwa Mazowieckiego na wizualizacjach
Nowe budynki w historycznym otoczeniu
Śródmieście
Konferencja na temat modernizacji Teatru Wielkiego
Miliony na modernizację historycznego gmachu
Śródmieście
Naklejki z napisem "ulica Lecha Kaczyńskiego"
Ulica Lecha Kaczyńskiego zamiast Alei Armii Ludowej. Ktoś zakleił tablice
Śródmieście
Apel Pamięci przed Pałacem Prezydenckim
Na Powązkach i na Placu Piłsudskiego. Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej
Wola
Do katastrofy pod Smoleńskiem doszło 10 kwietnia 2010 roku
Katastrofa prezydenckiego tupolewa. 16 lat od tragedii
TVN24
Mieszkanka Piaseczna straciła ponad 25 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Była pewna, że bierze udział w operacji specjalnej
Okolice
