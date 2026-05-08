Praga Południe Myślały, że pomagają policji. Straciły oszczędności życia Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu

Zdarzenia miały miejsce dzień po dniu. Seniorki odebrały telefony i usłyszały, że policjanci rozpracowują grupę oszustów, którzy planują kradzież ich oszczędności. Kobiety miały oddać gotówkę i kosztowności "policjantowi", który niebawem się do nich zgłosi.

Hasło "dziękuję za wózek"

Obie miały znać hasło "dziękuję za wózek". Kobiety wypowiadały je przekazując pakunek z pieniędzmi i kosztownościami mężczyźnie. Jak ustalili mundurowi, słysząc to hasło, myślał, że to pieniądze na wózki inwalidzkie.

"Tym sposobem jedna z pokrzywdzonych straciła 20 tysięcy złotych, druga 40 tysięcy w gotówce i złote zegarki oraz bransoletki o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych" - opisała podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Policja zatrzymała 17-latka Źródło: KRP Warszawa VII

Zatrzymany "odbierak"

Policjanci wytypowali 17-letniego mężczyznę, który - w ich ocenie - miał związek z przestępstwami. Jak ustalili, odbierał on pieniądze od pokrzywdzonych. Został zatrzymany, gdy wracał do domu.

"Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 17-latkowi dwóch zarzutów dokonania oszustwa" - poinformowała Węgrzyniak.

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Praga Południe wystąpiła do sądu z wnioskiem tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd zdecydował o policyjnym dozorze dwa razy w tygodniu.

