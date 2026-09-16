Myślała, że ratuje syna. Przekazała pieniądze oszustowi

19-latek został zatrzymany Źródło wideo: KRP Warszawa VII Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VII

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Do zdarzenia doszło w warszawskiej dzielnicy Praga Południe. "Kobieta przekazała prawie 43 tysiące złotych młodemu, obcemu człowiekowi, myśląc, że opłaca kaucję w zamian za wolność syna, który miał dzięki temu nie trafić do aresztu. Odbierający od pokrzywdzonej pieniądze, by uwiarygodnić całe przedsięwzięcie, kazał jej napisać oświadczenie na co kobieta przeznacza tę gotówkę" - opisała podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Policja zatrzymała 19-latka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VII

Policjanci zgromadzili informacje, rozpoczęli obserwację i czwartego dnia po zdarzeniu podejrzany 19-latek był w ich rękach.

Znaleźli oświadczenie

Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny, policjanci znaleźli wspomniane oświadczenie, napisane przez pokrzywdzoną. Nie odzyskano natomiast pieniędzy.

Jednocześnie, po sprawdzeniu danych 19-latka w policyjnym systemie, okazało się, że jest on poszukiwany w związku z podejrzeniem o kradzież telefonu.

Policja zatrzymała 19-latka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VII

Na podstawie zgromadzonego przez funkcjonariuszy materiału dowodowego, 19-latek usłyszał zarzut oszustwa. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.