Motorniczy próbował uniknąć zderzenia. Dwie pasażerki poszkodowane
Do zdarzenia doszło przy ulicy Grochowskiej w rejonie skrzyżowania z Lubelską. Jak przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz, motorniczy tramwaju musiał gwałtownie hamować, aby uniknąć zderzenia z samochodem. - W wyniku tego hamowania w tramwaju przewróciły się dwie starsze pasażerki. Jest im udzielana pomoc przez pogotowie - powiedział rzecznik.
Utrudnienia
Zablokowany jest ruch w kierunku Pragi Północ.
Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, tramwaje linii 3,6,22 i 26 zostały skierowane na trasy objazdowe:
Linie 3,6,26 w kierunku krańców Annopol i Metro Młociny: … – rondo Wiatraczna – Al. Waszyngtona – Al. Zieleniecka – Zamoyskiego – Targowa – … Linia 22 2 kierunku pętli Piaski: … – rondo Wiatraczna – Al. Waszyngtona – most Poniatowskiego – …