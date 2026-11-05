Praga Południe Motorniczy próbował uniknąć zderzenia. Dwie pasażerki poszkodowane Oprac. Dariusz Gałązka |

Utrudnienia na Grochowie Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło przy ulicy Grochowskiej w rejonie skrzyżowania z Lubelską. Jak przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz, motorniczy tramwaju musiał gwałtownie hamować, aby uniknąć zderzenia z samochodem. - W wyniku tego hamowania w tramwaju przewróciły się dwie starsze pasażerki. Jest im udzielana pomoc przez pogotowie - powiedział rzecznik.

Utrudnienia

Zablokowany jest ruch w kierunku Pragi Północ.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, tramwaje linii 3,6,22 i 26 zostały skierowane na trasy objazdowe:

Linie 3,6,26 w kierunku krańców Annopol i Metro Młociny: … – rondo Wiatraczna – Al. Waszyngtona – Al. Zieleniecka – Zamoyskiego – Targowa – … Linia 22 2 kierunku pętli Piaski: … – rondo Wiatraczna – Al. Waszyngtona – most Poniatowskiego – …

Utrudnienia na Grochowie Utrudnienia na Grochowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Utrudnienia na Grochowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Utrudnienia na Grochowie Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl