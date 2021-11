"Borkoś" ze szpitala dziękuje za wsparcie. "Oddawana przez Was krew pozwoliła pomóc wielu osobom"

"Witam Was, moje kochane mordeczki! Wróciłem!" - napisał w czwartek wieczorem w mediach społecznościowych Marcin Borkowski "Borkoś". Znany warszawski motoratownik w wypadku, do którego doszło w połowie października, doznał poważnych obrażeń. Był w śpiączce famakologicznej, przeszedł kilka operacji.

"Nawet sobie nie wyobrażacie jak bardzo się cieszę, jak bardzo jestem Wam wdzięczny za te wszystkie inicjatywy i to jak wiele zrobiliście, gdy ja nie mogłem zrobić nic... Niestety obsługa telefonu jest jeszcze dla mnie bardzo trudna a wszystkie czynności wyczerpujące, ale nie mogłem się doczekać aby powiedzieć, że jestem i dziękuje. Sprawność prawej ręki nie została jeszcze rozstrzygnięta, potrzebne będą kolejne zabiegi, a potem ogólna rehabilitacja, ale o tym wszystkim będę Was informować. Zawsze marzyłem, aby udzielanie pomocy stało się bardziej powszechne, zachęcając i pokazując jak to robić. Dziś już wiem, że oddawana przez Was krew pozwoliła pomóc naprawdę wielu osobom. To wspaniałe, że pełniliście ten dyżur za mnie" - czytamy na facebookowym profilu "Borkosia".