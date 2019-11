"Kawał betonu runął na nowe auto". Urzędnicy: ekspertyza nie wykazała zagrożenia

Mieszkańcy twierdzą, że już wcześniej informowali urzędników o zagrożeniu. "Oficjalnie mieszkańcy nie otrzymali żadnych informacji na temat przyczyny całego zamieszania. Urzędnicy jak zwykle próbują zamieść sprawę pod dywan - oczywiście nic takiego się nie stało. Mieszkańcy wielokrotnie apelowali do władz miasta o przeprowadzenie remontu. Chcieli nawet wykupić mieszkania i wziąć sprawę we własne ręce, ale miasto twierdziło, że to nowy budynek (ma 20 lat) i takich budynków nie sprzedaje, bo się to nie opłaca" - czytamy we wpisie.