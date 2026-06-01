Praga Południe Mecz z Nigerią na Narodowym. Jak dojechać i wrócić ze stadionu? Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Źródło zdj. gł.: TVN24

Ratusz zachęca, by w dojeździe na stadion wybrać transport publiczny. Ten dla kibiców będzie darmowy. Kibice z biletami na mecz, zaproszeniami lub akredytacjami wydanymi przez UEFA, mogą bezpłatnie podróżować od środy, 3 czerwca, od godziny 6 do czwartku, 4 czerwca, do godziny 1.

Dotyczy to autobusów, tramwajów, metra, a także Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Nieodpłatny przejazd obowiązuje w granicach 1. strefy biletowej ZTM. Kibice nie zapłacą również za zostawienie samochodu na parkingach Parkuj i Jedź.

Jak dojechać na stadion?

Na Stadion Narodowy łatwo dotrzeć metrem, w pobliżu znajduje się stacja linii M2, zatrzymują się również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich.

Z powodu remontu torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na wiadukcie Mostu Poniatowskiego nie będzie można dojechać z centrum na mecz tramwajami. W zamian kursują autobusy linii Z-9.

Policja może zdecydować o zamknięciu ulic:

Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego; autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście

Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego; wtedy autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 Aleją Zieleniecką; Z21 przez Most Świętokrzyski pojadą do Centrum Nauki Kopernik

"Zamknięta" Saska Kępa

W środę, od godziny 18.30 do 20.45, na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej.

Pozostali kierowcy nie wjadą na tereny wyznaczone ulicami: Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim; Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Ograniczenia w ruchu w rejonie Saskiej Kępy Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Jak wrócić ze stadionu?

Po meczu będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii:

138 z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej;

509 z Ronda Waszyngtona w stronę Gocławia oraz na Winnicę;

517 z Nowego Światu przy rondzie de Gaulle’a w stronę Włoch;

Z-9 z Ronda Waszyngtona w kierunku Placu Narutowicza – w przypadku zamknięcia Mostu Poniatowskiego autobusy tej linii pojadą Mostem Łazienkowskim.

Więcej będzie także tramwajów. Linia 7 pojedzie z pętli Gocławek do pętli Kawęczyńska, przejedzie obok Dworca Wschodniego i Ronda Wiatraczna, gdzie można przesiąść się do autobusów jadących w stronę centrum. Z kolei linia 26 z pętli w Alei Zielenieckiej pojedzie Targową, Aleją "Solidarności" i Wolską.

Pociągi metra linii M2 w obie strony będą jeździły częściej.

Mogą zamknąć Most Poniatowskiego

Po meczu, około godziny 22.30 policjanci mogą zamknąć Aleję Zieleniecką oraz Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 i Z-9 pojadą wtedy Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 Aleją Zieleniecką, która będzie przejezdna dla autobusów.

Autobusy linii Z21 pojadą Aleją Zieleniecką do pętli przy Dworcu Wschodnim od strony ulicy Kijowskiej.

Zmiany na czas remontu Alej Jerozolimskich

Tramwaje cały czas będą jeździły objazdami wprowadzonymi na czas remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. 7 kursują tylko na Pradze: z pętli Kawęczyńska do Gocławka przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona. Linie 9, 22 i 24 nie jadą na Pragę, kończą trasy na Placu Starynkiewicza. Składy linii 13 kursują w wydłużonych godzinach.

Uruchomiona jest linia 79 na trasie P+R Al. Krakowska – Gocławek przez: Aleję Krakowską, Grójecką, Plac Narutowicza, Nowowiejską, Marszałkowską, Aleję "Solidarności", Targową, Aleję Zieleniecką, Aleję Waszyngtona i Grochowską.