Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Mecz z Nigerią na Narodowym. Jak dojechać i wrócić ze stadionu?

|
Dwa mecze reprezentacji polski na Stadionie Narodowym (zdjęcie ilustracyjne)
Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: TVN24
Biało-czerwoni w środę, trzeciego czerwca, na Stadionie Narodowym zagrają z Nigerią. Początek towarzyskiego spotkania o godzinie 20.45. Stołeczny ratusz zachęca, by w drodze na i ze stadionu wybrać komunikację miejską. Jak będzie kursować?

Ratusz zachęca, by w dojeździe na stadion wybrać transport publiczny. Ten dla kibiców będzie darmowy. Kibice z biletami na mecz, zaproszeniami lub akredytacjami wydanymi przez UEFA, mogą bezpłatnie podróżować od środy, 3 czerwca, od godziny 6 do czwartku, 4 czerwca, do godziny 1.

Dotyczy to autobusów, tramwajów, metra, a także Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Nieodpłatny przejazd obowiązuje w granicach 1. strefy biletowej ZTM. Kibice nie zapłacą również za zostawienie samochodu na parkingach Parkuj i Jedź.

Jak dojechać na stadion?

Na Stadion Narodowy łatwo dotrzeć metrem, w pobliżu znajduje się stacja linii M2, zatrzymują się również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich.

Z powodu remontu torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na wiadukcie Mostu Poniatowskiego nie będzie można dojechać z centrum na mecz tramwajami. W zamian kursują autobusy linii Z-9.

Tory w fatalnym stanie, rozpoczął się remont. Jerozolimskie bez tramwajów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tory w fatalnym stanie, rozpoczął się remont. Jerozolimskie bez tramwajów

Śródmieście

Policja może zdecydować o zamknięciu ulic:

  • Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego; autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście
  • Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego; wtedy autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 Aleją Zieleniecką; Z21 przez Most Świętokrzyski pojadą do Centrum Nauki Kopernik

"Zamknięta" Saska Kępa

W środę, od godziny 18.30 do 20.45, na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej.

Pozostali kierowcy nie wjadą na tereny wyznaczone ulicami: Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim; Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Ograniczenia w ruchu w rejonie Saskiej Kępy
Ograniczenia w ruchu w rejonie Saskiej Kępy
Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Jak wrócić ze stadionu?

Po meczu będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii:

  • 138 z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej;
  • 509 z Ronda Waszyngtona w stronę Gocławia oraz na Winnicę;
  • 517 z Nowego Światu przy rondzie de Gaulle’a w stronę Włoch;
  • Z-9 z Ronda Waszyngtona w kierunku Placu Narutowicza – w przypadku zamknięcia Mostu Poniatowskiego autobusy tej linii pojadą Mostem Łazienkowskim.

Więcej będzie także tramwajów. Linia 7 pojedzie z pętli Gocławek do pętli Kawęczyńska, przejedzie obok Dworca Wschodniego i Ronda Wiatraczna, gdzie można przesiąść się do autobusów jadących w stronę centrum. Z kolei linia 26 z pętli w Alei Zielenieckiej pojedzie Targową, Aleją "Solidarności" i Wolską.

Pociągi metra linii M2 w obie strony będą jeździły częściej.

Mogą zamknąć Most Poniatowskiego

Po meczu, około godziny 22.30 policjanci mogą zamknąć Aleję Zieleniecką oraz Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 i Z-9 pojadą wtedy Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 Aleją Zieleniecką, która będzie przejezdna dla autobusów.

Autobusy linii Z21 pojadą Aleją Zieleniecką do pętli przy Dworcu Wschodnim od strony ulicy Kijowskiej.

Zmiany na czas remontu Alej Jerozolimskich

Tramwaje cały czas będą jeździły objazdami wprowadzonymi na czas remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. 7 kursują tylko na Pradze: z pętli Kawęczyńska do Gocławka przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona. Linie 9, 22 i 24 nie jadą na Pragę, kończą trasy na Placu Starynkiewicza. Składy linii 13 kursują w wydłużonych godzinach.

Uruchomiona jest linia 79 na trasie P+R Al. Krakowska – Gocławek przez: Aleję Krakowską, Grójecką, Plac Narutowicza, Nowowiejską, Marszałkowską, Aleję "Solidarności", Targową, Aleję Zieleniecką, Aleję Waszyngtona i Grochowską.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
Pułapka, w którą wpadają miliony Polaków. Ekspert: płacimy podwójnie
TVN24
27 min
shutterstock_1694726422
Czujemy się młode, silne. Zapominamy, że "jajniki nie są perpetuum mobile"
TVN24
1 godz 43 min
pc
1945: Wojna na Pacyfiku
Udostępnij:
Tagi:
Piłka nożnaKomunikacja MiejskaUtrudnienia w ruchu
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
shutterstock_2453355995
Zamieszanie z apteczkami w samochodzie. Czy kierowcom przybył nowy obowiązek
BIZNES
Grenlandia
Trzy żądania USA wobec Grenlandii i "każde problematyczne"
Sebastian Zakrzewski
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Adwokat aresztowany. "Sprawa jest szokująca"
TVN24
Porzucił wózek i złapał stopa
Złapał stopa, porzucił w aucie roczną córkę
TVN24
Policjanci odnaleźli skradzione auto
Zostawiła kluczyki, auto warte 400 tysięcy odjechało na jej oczach
Wyszków
Czapka należała do więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego
Niezwykłe znalezisko w szkole. Próbują rozwikłać tajemnicę
TVN24
Członkowie Zespołu Ewakuacji Medycznej wchodzą na pokład samolotu
Samolot specjalny wyruszył po Klaudię
TVN24
Karol Nawrocki
Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu
TVN24
Dua Lipa i Callum Turner
Huczne wesele gwiazdy. Media o umowach o poufności zawieranych z mieszkańcami
TVN24
58-letni lekarz oskarżony
Były poseł i lekarz oskarżony o korupcję. Chce poddać się karze
TVN24
Donald Trump
Co ma powstać na dachu sali balowej? Trump pokazał wizualizacje
TVN24
Burza Jangmi
Już są ranni. Zbliża się silna burza
METEO
Airbus A330, Hainan Airlines, Moskwa
Zakręcają kurek z paliwem dla samolotów. Decyzja po atakach na rafinerie
BIZNES
Dostarczała kwiaty na Dzień Matki (zdjęcie ilustracyjne)
Niosła kwiaty na Dzień Matki. Dostała cios w plecy, upadła
TVN24
skl
Są kandydaci na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
TVN24
2905N000X CNB SWIERCZEK CHWILOWKA BLASZCZAKA +-0085
"Narracja polityków prawicy po prostu nie jest zgodna z prawdą"
TVN24
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Ksiądz Wodniak ponownie wpisany do rejestru pedofili. "Poczułem ulgę"
TVN24
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych częściach kraju
METEO
Tomasz Siemoniak
Sprawa zatrzymanego adwokata. Siemoniak: zdumiewające
TVN24
"Tak działa legalny bat na Prezydenta RP"? Sprawdzamy
FAŁSZ750 tysięcy e-podpisów, czyli "legalny bat" na prezydenta? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
Tak zmieni się otoczenie palmy na Rondzie de Gaulle'a
Rondo de Gaulle'a jak wyspa z palmą
Śródmieście
Łukasz Miśkiewicz, burmistrz Pionek
Chcieli odwołać burmistrza. Są wyniki referendum
Pionki
benzyna dystrybutor stacja shutterstock_2745499301
Ceny paliw we wtorek. Tyle zapłacimy na stacjach
Wystawa "Andrzej Wajda. Artysta, obywatel, senator"
Kontrowersje wokół wystawy w Senacie, NCK odpowiada
TVN24
Widok na szczyt Bieszczadzki z Połoniny Caryńskiej, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wetliny
Czek Turystyczny na podróże w Polsce. Kto może liczyć na dofinansowanie wakacji
BIZNES
24 min
repo cnb Świerczek
PremieraPolecieliśmy do Seulu sprawdzić, za co Polska płaci ogromne raty
Piotr Świerczek
imageTitle
Kolejny rozdział pięknego snu. Chwalińska walczy o ćwierćfinał
RELACJA
6 min
pc
Wydanie z 31.05.2026
TVN24
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Znany adwokat w areszcie. Informował o zamachach, chciał wrobić niewinne osoby
Robert Zieliński
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
PKB Polski. Najnowsze dane
BIZNES
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki