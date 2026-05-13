Praga Południe

Mata zagra dwa koncerty na Stadionie Narodowym. Jak dojechać i wrócić?

Źródło zdj. gł.: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl
W piątek i w sobotę na Stadionie Narodowym Mata zagra dwa koncerty. W rejonie Saskiej Kępy mogą występować utrudnienia w ruchu. Najłatwiej dojechać będzie można komunikacją miejską.

Stołeczny ratusz radzi: na koncerty najwygodniej można dojechać metrem linii M2. Przy Stadionie Narodowym zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich, a także autobusy i tramwaje.

Utrudnienia dla kierowców

W piątek i sobotę, od godziny 17.00 do 20.00, na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej. Pozostali kierowcy nie wjadą na obszary wyznaczone ulicami:

- Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński; - Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Źródło zdjęcia: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Ratusz przestrzega również, że policja może zdecydować o zamknięciu ulic:

- Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego. Autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście; - Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego. Wtedy autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 Aleją Zieleniecką. E1 w piątek pojadą do Centrum Nauki Kopernik.

Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Dodatkowe autobusy

Po koncercie z Ronda Waszyngtona będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii:

- 138 w kierunku Bokserskiej; - 509 w stronę Gocławia oraz na Winnicę; - 517 z Nowego Światu przy rondzie de Gaulle’a w stronę Włoch.

Więcej będzie także tramwajów:

- 9 z pętli Wiatraczna pojadą ulicami: Alejami Waszyngtona i Zieleniecką do pętli przy Teatrze Powszechnym; - 26 z pętli w Alei Zielenieckiej pojadą Targową, Aleją "Solidarności" i Wolską. Pociągi linii M2 będą jeździły częściej.

Około godziny 22.45 policjanci mogą zamknąć Aleję Zieleniecką oraz Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle'a. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 Aleją Zieleniecką, która będzie przejezdna dla autobusów. Przez Most Łazienkowski będą kursowały również autobusy linii zastępczej Z99, która połączy Rondo Wiatraczna z Placem Narutowicza.

Tramwaje pojadą objazdami:

- 7, 9, 22 i 74 po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na Placu Starynkiewicza; - 9 i 74 na prawym brzegu pojadą do Alei Zielenieckiej; - 7 i 22 po stronie praskiej do pętli Wiatraczna.

Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
