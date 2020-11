Prokuratura sprawdza, czy policjanci zabezpieczający marsz 11 listopada popełnili przestępstwo

Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające wobec policjantów zabezpieczających marsz 11 listopada w okolicy Stadionu Narodowego. To tam - według nagrań monitoringu - uczestnicy mieli rzucać w funkcjonariuszy kamieniami.

Starcia w okolicy Stadionu Narodowego

Jak relacjonowaliśmy na tvnwarszawa.pl, 11 listopada miała mieć miejsce jedynie manifestacja w formie zmotoryzowanej, odbył się też jednak - mimo zakazu - tradycyjny marsz. W kilku miejscach doszło do starć uczestników z policją. Oprócz tego rzucano racami i kamieniami i doprowadzono do pożaru w jednym z mieszkań. Policja użyła broni gładkolufowej. Do zamieszek doszło m.in. w okolicy Stadionu Narodowego. Również KSP opublikowało wówczas nagranie z wydarzeń. "Z chuliganami się nie negocjuje" - napisała na Twitterze.