Poseł przed aresztem o przyspieszonych wyborach. "31 stycznia jest koniec"

We wtorek wieczorem przed aresztem na Grochowie pojawili się posłowie PiS i Suwerennej Polski. Chcieli dostać się do środka w związku z osadzeniem Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. - Niech pan się nie boi. 31 stycznia jest koniec. Budżet nieprzyjęty, wybory - przekonywał za pośrednictwem domofonu dowódcę zmiany poseł Mariusz Gosek z Suwerennej Polski.

We wtorek wieczorem politycy solidarni ze skazanymi i osadzonymi w areszcie śledczym Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim pojawili się przed komendą, a potem przed aresztem na Grochowie. W tym drugim miejscu byli także były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz poseł Mariusz Gosek, obaj z Suwerennej Polski. Chcieli dostać się do środka, ale nie zostali wpuszczeni do środka. Kamery zarejestrowały ich "negocjacje" przy domofonie.