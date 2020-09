Koronawirus u uczennicy liceum imienia Prusa. Dyrekcja złożyła trzeci wniosek w sprawie zdalnego nauczania

Jak przekazała Joanna Narożniak, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, we wtorek rano powiatowa stacja otrzymała telefonicznie zgłoszenie od dyrekcji XXXV Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa przy Zwycięzców 7/9 o zachorowaniu na COVID-19 uczennicy liceum. Nastolatka uczęszcza do klasy maturalnej.

Szkoła chciała zdalnego nauczania

Narożniak dodała, że dyrekcja złożyła wniosek o przychylenie się do zawieszenia zajęć w całej szkole i wprowadzenia nauki zdalnej dla całej placówki. - Przystępując do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie poddał analizie zarówno rodzaj szkoły i jej możliwości organizacyjne, jak i warunki architektoniczne budynku, w którym prowadzi działalność – wyjaśniła Narożniak.

Sanepid ocenił, że proponowane przez dyrekcję nauczanie zdalne jest "nieadekwatne do ustaleń powziętych w toku dochodzenia epidemiologicznego", bo dodatni wynik na koronawirusa stwierdzono tylko u jednego ucznia, a nie u większej liczby osób, "co uzasadniałoby pełne przejście na zdalny tryb nauczania".

Do trzech razy sztuka?

Z kolei rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka przekazała, że w związku z wykryciem koronawirusa w liceum wszyscy uczniowie klas trzecich wraz z nauczycielami zostali poddani dziesięciodniowej kwarantannie, a lekcje odbywać się będą zdalnie. Decyzja ta została podjęta w związku ze wstępnymi wytycznymi sanepidu, przed rozpoczęciem wywiadu epidemiologicznego. Pod koniec dnia sytuacja uległa zmianie. - W związku z negatywną opinią sanepidu dotyczącą przejścia całej placówki na nauczanie zdalne dyrekcja szkoły wystąpiła z wnioskiem o objęcie takim systemem pracy tylko jednej klasy, do której uczęszcza uczennica z COVID-19 - przekazała we wtorek Gałecka.

W środę po południu szkoła uzyskała zgodę na takie rozwiązanie - do 14 września. - Dyrektor szkoły wystąpiła mimo to z trzecim wnioskiem do inspekcji sanitarnej, by takim trybem nauczania zostały także objęte pozostałe klasy trzecie. Z informacji przekazywanych przez uczniów i rodziców wynika, że istnieje obawa, że mogli mieć oni kontakt z osobą zakażoną - przekazał w Michał Szewycer z urzędu dzielnicy na Pradze Południe.