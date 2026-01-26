Kontrolowali lód na Wiśle. Napotkane osoby nagle zaczęły uciekać

Kontrolowali lód, napotkali osoby z narkotykami Źródło: Straż miejska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strażnicy miejscy kontrolują brzegi Wisły w związku z informacjami o osobach, które wchodzą na lód.

Odciski butów, ślady po łyżwach

- Codziennie zauważamy nowe odciski butów. Są nawet ślady po płozach łyżew - relacjonuje jeden z funkcjonariuszy, biorących udział w tych patrolach. - Co prawda w zatoczkach nurt nie jest silny i woda zamarza, ale to bardzo zdradliwy lód - ostrzega.

W ostatni czwartek, w czasie jednej z takich kontroli, funkcjonariusze zauważyli dwie młode osoby. Jak wskazują służby, osoby te nie stały na lodzie, ale na widok funkcjonariuszy zaczęły uciekać.

Kontrolowali lód, napotkali osoby z narkotykami Źródło: Straż miejska

Strażnicy ujęli jednego z uciekinierów po stumetrowym pościgu. Szybko okazało się, że młody mężczyzna w kieszeni miał narkotyki.

Sprawę przejęła wezwana na miejsce policja.