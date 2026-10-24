Praga Południe Budowa trzeciej linii metra. Ruszyły konsultacje społeczne Oprac. Katarzyna Kędra |

"Równolegle trwają prace nad trzecią i czwarta linią metra" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy III linii metra. Chodzi o pierwszy etap tej inwestycji - odcinek od stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław ze stacją techniczno-postojową (STP) Kozia Górka oraz inwestycje towarzyszące.

"W toku postępowania RDOŚ kilkukrotnie wzywał do uzupełnienia dokumentacji oraz uzyskał stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zakończenie tych etapów postępowania umożliwiło rozpoczęcie tzw. udziału społeczeństwa" - poinformowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Dokumentacja dostępna w siedzibie RDOŚ

Do 20 listopada każdy zainteresowany może zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania. Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie RDOŚ przy ul. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00, po wcześniejszym umówieniu się.

Aby umówić dogodny termin udostępnienia dokumentacji należy zadzwonić pod numer 22 556 56 16 lub napisać maila na adres: udzial.spoleczenstwa@warszawa.rdos.gov.pl.

Uwagi i wnioski najlepiej kierować na adres mailowy: udzial.spoleczenstwa@warszawa.rdos.gov.pl lub adres e-doręczeń: AE:PL-10609-91337-SAIBG-23.?

Uwagi można zgłaszać do 20 listopada. Ale strony postępowania mają taką możliwość przez cały okres jego jego trwania.

Trasa planowanej trzeciej linii metra w Warszawie

Pierwszy odcinek III linii metra na Gocław będzie miał ponad osiem kilometrów długości i siedem stacji, w tym jedną już istniejącą, czyli Stadion Narodowy (jako węzeł przesiadkowy) oraz sześć nowych: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gocław. Powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

Pięć linii metra, plan ratusza Źródło zdjęcia: UM Warszawa

W obowiązującym masterplanie dla Warszawy do 2050 roku, druga część linii M3 ma zostać w przyszłości przedłużona - przez Wisłę i Mokotów - na Ochotę (stacja Żwirki i Wigury).