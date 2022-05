Przyłapani w środku nocy na próbie kradzieży katalizatora. Trzy osoby zatrzymane

czytaj dalej

Wszystko wskazywało na to, że był pijany. Jechał zygzakiem, miał problem z hamowaniem i wymijaniem. Jego dziwne zachowanie zauważył inny kierowca, który nagrał niebezpieczną jazdę i zgłosił napotkanym policjantom. Jak się okazało, pijany kierowca to jeden z naczelników Urzędu Dzielnicy Włochy. Dzień później, gdy już wytrzeźwiał, usłyszał zarzut. Czekają go też konsekwencje służbowe.