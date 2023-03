Kłęby dymu nad Pragą Południe. Pożar na budowie

Na Pradze Południe, na dachu jednego z budowanych bloków, doszło do pożaru. Na miejscu pracują strażacy.

- Na ulicy Żupniczej paliły się materiały zgromadzone na dachu. Jest to budynek mieszkalny w budowie. W środku nie było żadnych mieszkańców. Strażacy musieli dotrzeć do źródła pożaru. Został on zlokalizowany, a na miejsce zadysponowano siedem zastępów - przekazał nam przed godziną 17 Tomasz Sitek ze stołecznej straży pożarnej.