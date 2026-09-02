Praga Południe Kilka miesięcy temu stracił prawo jazdy, teraz staranował wiatę przystankową Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Rozbił samochód i wiatę przystankową Źródło wideo: Bartek Źródło zdj. gł.: Bartek

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Do zdarzenia doszło w Alei Stanów Zjednoczonych, przy przystanku Kanał Gocławski. Strażacy zgłoszenie o kolizji samochodu osobowego z wiatą otrzymali o godzinie 22.05.

- Samochodem podróżowały dwie osoby, opuściły go o własnych siłach przed przybyciem straży pożarnej. Nie uskarżały się na żadne dolegliwości - przekazał kpt. Paweł Baran z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania z pojazdu osobowego i sprawdzeniu kamerą termowizyjną baterii w tym samochodzie, nie stwierdzono zagrożenia. Z jezdni sprzątnięto też uszkodzone fragmenty karoserii.

W trakcie działań zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku centrum.

Rozbił samochód i wiatę przystankową Zdarzenie w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Bartek Zdarzenie w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Bartek Zdarzenie w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Bartek Zdarzenie w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Bartek Zdarzenie w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Bartek Zdarzenie w Alei Stanów Zjednoczonych Źródło zdjęcia: Bartek

Kierowca bez uprawnień

Na miejscu swoje czynności prowadziła też policja.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości. 26-letni obywatel Polski, kierujący BMW, wjechał w wiatę przystankową. Na szczęście nikogo tam nie było. Uszkodził też kosz i stojącą tam hulajnogę elektryczną - opisał asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Wiata została znacznie uszkodzona, również samochód, którym jechał młody mężczyzna jest mocno rozbity.

Kierowca jechał z pasażerem, nikomu nic się nie stało.

- Kierujący był trzeźwy, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Utracił uprawnienia w lutym tego roku za przekroczenie punktów karnych - dodał Sobótka.

Policjanci sporządzili wniosek do sądu o ukaranie kierowcy.