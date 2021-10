Kazimierz Górski zostanie patronem Stadionu Narodowego

Kazimierz Górski patronem

Co to oznacza w praktyce? Do oficjalnej nazwy "PGE Narodowy" zostanie dodane nazwisko Kazimierza Górskiego. Jak podaje "Gazeta Stołeczna", umowa sponsorska państwowym koncernem energetycznym została podpisana w 2015 roku. PGE płaciła 40 milionów złotych za używanie nazwy stadionu w oficjalnych komunikatach. Umowa wygasła wprawdzie początkiem 2021 roku, ale wówczas działał tam jeszcze tymczasowy szpital dla chorych na COVID-19. Aneks zakładał przedłużenie na okres działania szpitala, czyli do maja 2021.