Już układali się do snu, kiedy weszła policja. Zatrzymani za kradzieże na Pradze i Bemowie

Południowoprascy policjanci zatrzymali mężczyzn podejrzanych o podwójną kradzież z włamaniem. Z relacji policji wynika, że włamali się do cukierni, gdzie wykuli dziurę w ścianie i z sąsiedniego sklepu ukradli telefony warte ponad 21 tysięcy złotych. Podejrzanego o kradzieże alkoholu 27-latka zatrzymali z kolei funkcjonariusze z Bemowa.

Jak informuje oficer prasowa południowopraskiej komendy Joanna Węgrzyniak, trzy tygodnie temu do wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu wpłynęło zgłoszenie o podwójnej kradzieży z włamaniem na terenie dzielnicy. - Najpierw ktoś włamał się do cukierni poprzez uszkodzenie zamków w drzwiach. Skradziono stamtąd 100 złotych. W cukierni została wykuta dziura do sąsiedniego sklepu z telefonami komórkowymi, skąd z kolei zginęło 20 telefonów o łącznej wartości ponad 21 tysięcy złotych - wyjaśnia Węgrzyniak.

Dbali, żeby nikt nie wiedział gdzie mieszkają

Sprawą zajęli się policjanci operacyjni, którzy szybko ustalili, że sprawców było dwóch i że są to obcokrajowcy pochodzący zza wschodniej granicy. - Pozyskane informacje na temat obu podejrzanych jednoznacznie wskazywały, że ich zatrzymanie nie będzie łatwe. Byli to mężczyźni, którzy nie mieli żadnego stałego miejsca pobytu i bardzo dbali o to, by nikt nie wiedział gdzie mieszkają. W przeszłości niejednokrotnie popadali w konflikt z prawem, często się ukrywali i skrzętnie unikali jakichkolwiek kontaktów ze stróżami prawa - wylicza oficer prasowa.

Podejrzanych udało się jednak zatrzymać kilka dni temu. - Jak się okazało 36-letni obywatel Ukrainy i 52-letni Gruzin mieszkali w samochodzie, w ustronnej części jednej z dzielnic, w otoczeniu starych opuszczonych kamienic. W chwili zatrzymania prawdopodobnie już układali się do snu, ponieważ nawet nie mieli na nogach butów - relacjonuje Węgrzyniak. I dodaje, że obaj mężczyźni trafili do policyjnych cel i usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem do cukierni i sklepu z telefonami.

Za to przestępstwo grozi im do 10 lat więzienia.

"Przychodził do sklepu i regularnie kradł alkohol"

Ale to nie koniec zatrzymanych w ostatnim czasie na terenie Warszawy. Wywiadowcy z Bemowa również otrzymali zgłoszenie. - Na miejscu okazało się, że mężczyzna skradł alkohol, jednak nie była to jego pierwsza kradzież w tym sklepie. Od końca kwietnia 27-latek przychodził do sklepu i regularnie kradł alkohol. Mężczyzna został zatrzymany, policjanci zabezpieczyli monitoring w tej sprawie - informuje z kolei oficer bemowskiej komendy Marta Sulowska.

I dodaje, że policjanci ustalili też, że 27-latek ma ponadto związek z kradzieżą roweru na terenie Ochoty. - Mężczyzna był doskonale znany policjantom, był kilkukrotnie notowany za przestępstwa przeciwko mieniu, był poszukiwany przez organy ścigania. Pięciokrotnie przebywał w zakładzie karnym, więzienne mury opuścił w kwietniu, gdzie spędził kilka miesięcy za podobne przestępstwa. Niedługo po wyjściu z więzienia bemowscy policjanci udowodnili mu kradzieże rowerów. Wówczas usłyszał on cztery zarzuty kradzieży w warunkach recydywy. Z przestępstw uczynił sobie stałe źródło utrzymania - podkreśla Sulowska.

Tym razem podejrzany usłyszał dwa zarzuty karne dotyczące kradzieży w warunkach recydywy. Decyzją sądu został on też tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Za kradzież grozi kara do pięciu lat więzienia.

