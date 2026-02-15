W nocy wskoczyli na dach pociągu. Kolejny incydent w metrze

Pociągi metra wróciły na stację Wilanowska Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Na drugiej linii metra, na stacji Stadion Narodowy, dwóch mężczyzn wskoczyło na pociąg stojący przy peronie technicznym. Peron ten jest przygotowany pod budowę trzeciej linii, niedostępny dla pasażerów.

- O godzinie 2.36 wskoczyli na dach pociągu z antresoli. Zareagowali nasi wartownicy, zatrzymali ich, nie zdążyli niczego zdewastować. Strażnicy oddali ich w ręce policji - relacjonuje Maciej Czerski z biura prasowego Metra Warszawskiego. Przy zatrzymanych nie znaleziono puszek z farbą. - Może je ukryli, a może szukali innych wrażeń? To już ustali policja - odpowiada Czerski.

O sprawę zapytaliśmy Komendę Stołeczną Policji.

- Zdarzenie miało miejsce na bocznym, nieużywanym torze. Dwóch chłopaków w wieku 21 i 22 lat weszło na dach pociągu czym naruszyli regulamin metra - relacjonuje nam mł. asp. Paweł Chmura.

Młodzi mężczyźni zostali ukarani mandatami, każdy po 500 zł.

"Zerwali zabezpieczenia drzwi, pomalowali dwa wagony"

To nie jest jedyny incydent, do którego doszło w ten weekend w metrze. Jak pisaliśmy, w nocy z piątku na sobotę na stacji metra Stokłosy kilka zamaskowanych osób w malarskich kombinezonach zdewastowało dwa wagony.

- O godzinie 1.36 siedmiu zamaskowanych mężczyzn pomalowało dwa wagony pociągu jadącego w kierunku Kabat. Mężczyźni najpierw zerwali zabezpieczenie drzwi, czym uniemożliwili odjazd pociągu, następnie pomalowali skład, po czym uciekli - opisywał nam Maciej Czerski z biura prasowego Metra Warszawskiego.

Sprawcy oddalili się ze stacji przed przyjazdem na miejsce policji. Pomalowany skład został wycofany, a potem umyty. Obecnie trwa szacowanie strat.