Praga Południe Halloweenowa impreza wymknęła się spod kontroli. Interweniowali policjanci Oprac. Dariusz Gałązka |

Piją coraz młodsi, a koszty rosną - prof. Leszek Czupryniak o tym, jak piją Polacy (wideo ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Historia została opisana na jednej z sąsiedzkich grup w mediach społecznościowych. W jednym z mieszkań na Saskiej Kępie wynajmująca je osoba miała zorganizować halloweenową imprezę, chociaż w regulaminie wynajmu jest to zakazane.

Jej uczestnicy mieli przekazywać sobie informację na temat tej imprezy poprzez komunikatory. Jak wynika z opisu, w jej trakcie mieszkanie miało zostać zniszczone. Osoba opisująca zdarzenie przekazała, że na miejsce wezwano policję.

Interwencja policji

Podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że w sobotę około godziny 19 policjanci interweniowali w mieszkaniu przy ulicy Libijskiej.

- Zgłoszenie dotyczyło głośnej imprezy w mieszkaniu. Po przyjeździe na miejsce policjanci zastali tam kilkadziesiąt bawiących się osób. Na miejsce przyjechała też właścicielka lokalu. Znajdowały się tam dwie osoby nieletnie, które zostały przekazane rodzicom w związku ze spożyciem alkoholu - przekazał policjant.

Dodał, że w lokalu doszło do zniszczenia mienia. - Właścicielka mieszkania została powiadomiona o możliwości złożenia zawiadomienia w tej sprawie - zaznaczył policjant.

Po interwencji policji imprezowicze się rozeszli.