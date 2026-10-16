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Praga Południe

"Niewłaściwie zachowanie" Grzegorza Brauna. Sędzia wyprosił go z sali

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Grzegorz Braun
Sędzia wyprosił Grzegorza Brauna z sali rozpraw
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
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W Sądzie Rejonowym Warszawa Praga-Południe odbyła się w piątek rozprawa europosła Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej). Sprawa dotyczy między innymi zgaszenia gaśnicą świec chanukowych w Sejmie w 2023 roku. Podczas rozprawy sędzia wyprosił europosła z sali z uwagi na jego niewłaściwe zachowanie.

- W głowie wam się poprzewracało - mówił w piątek przed sądem Braun, za co był najpierw upominany. Nagrania z sali sądowej pojawiły się między innymi na portalu X. Jak podaje Onet.pl, do wymiany zdań między sędzią Marcinem Brzostko i europosłem doszło, gdy sąd nie zgodził się na obecność na sali posła Sławomira Zawiślaka (Konfederacja Korony Polskiej).

- Pierwsze i ostatnie ostrzeżenie dla pana sędziego - odpowiedział Braun, gdy sąd zwrócił uwagę na jego zachowanie.

"Oskarżonemu polecono opuścić salę"

W końcu Grzegorz Braun został wyproszony z sali, co udało nam się potwierdzić. "Z uwagi na niewłaściwe zachowanie oskarżonego, dla zachowania porządku na sali rozpraw i umożliwienia prowadzenia czynności dowodowych, w trybie porządkowym oskarżonemu polecono opuścić salę" - przekazała nam rzeczniczka prasowa ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie Beata Tymoszów.

Dowiedzieliśmy się również, że po upływie godziny Braun wrócił na salę i uczestniczył w dalszej części rozprawy.

Zapytaliśmy, czy europoseł został ukarany za swoje zachowanie. "Sąd ograniczył reakcję do wydalenia oskarżonego z sali rozpraw, nie nakładając na niego żadnych kar" - odpowiedziała sędzia Tymoszów.

Braun w sądzie. Za co odpowiada?

Przypomnijmy: tocząca się przed praskim sądem sprawa dotyczy wydarzeń z grudnia 2023 roku, kiedy Grzegorz Braun użył gaśnicy proszkowej w holu Sejmu, gasząc zapalone tam świece chanukowe i zakłócając w ten sposób odbywający się tam obrządek religijny.

Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe. Prokuratura wszczęła śledztwo z urzędu
Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe. Prokuratura wszczęła śledztwo z urzędu
Źródło zdjęcia: Marcin Obara/PAP

W lipcu 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że skierowała do sądu akt oskarżenia. Oskarżenie wobec Grzegorza Brauna obejmuje siedem czynów i i dotyczy między innymi zgaszenia świec chanukowych. Mowa w nim również o zdarzeniu w Niemieckim Instytucie Historycznym, gdzie Braun zablokował wykład o Holokauście, oraz incydencie w krakowskim sądzie, z którego Braun wyniósł ustawioną tam przez sędziów choinkę, po czym wrzucił ją do kosza.

Oskarżenie wobec Brauna odnosi się również do wydarzeń w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii – PIW, gdy w 2022 roku w czasie pandemii wszedł do szpitala z grupą osób - żadna z nich nie miała maseczki, a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji placówki i zaatakował jej dyrektora Łukasza Szumowskiego.

Źródło: tvnwarszawa.pl, Onet.pl
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Tagi:
Grzegorz BraunGrzegorz Braun zgasił w Sejmie świece chanukoweSądSprawy sądowe w Polsce
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