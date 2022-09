Grozili Ukraińcom i Białorusinom. Policja zatrzymała trzecią osobę

Zawiadomienie w tej sprawie awantury złożył w piątek Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych . Sprawę nagłośnili na Facebooku. Jak relacjonowali, na jednym z warszawskich boisk (na Pradze Południe - red.) spotykają się regularnie Polacy, Ukraińcy i Białorusini, by razem pograć w piłkę. Tym razem jednak komuś się to nie spodobało.

Grozili spokojnym ludziom

"Grozili spokojnym młodym ludziom pobiciem (jeden z nich przyszedł w rękawicach do MMA i ochraniaczu na zęby), znieważali, kazali "wyp***lać na Ukrainę". Kolejne padające zdania są coraz bardziej groteskowe, gdy zabraniają usiąść na ławce, bo "to jest polska ławka!"" - opisał w mediach społecznościowych ośrodek.

Pretekstem do agresywnego zachowania miało być to, że "przeszkadzają grać w piłkę dzieciom, a dzieci są najważniejsze". Cały incydent został nagrany, a film krąży w sieci. Słyszymy na nim między innymi: "Wypier** stąd", "My was tutaj nie widzimy".