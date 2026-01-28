Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Na Grochowskiej zginął 6-latek, zwężenia jezdni nie będzie, ale ma być bezpieczniej

Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
W 2027 roku rozpocznie się remont torowiska w ciągu ulicy Grochowskiej na odcinku od Czapelskiej do pętli Gocławek. Prace tramwajarzy wymuszą również zmiany w układzie drogowym. Kierowcy zyskają dodatkowe bezkolizyjne pasy do relacji skrętnych. Jezdnia ulicy Grochowskiej nie będzie poszerzana. 19 stycznia na skrzyżowaniu ulicy Grochowskiej z Zamieniecką i placem Szembeka doszło do tragicznego wypadku, zginął sześcioletni chłopiec

Spółka Tramwaje Warszawskie przygotowuje się do kompleksowego remontu torowiska w ulicy Grochowskiej.

"Zaplanowane na 2027 rok prace pozwolą także na wprowadzenie punktowych zmian w organizacji ruchu, poprawiających bezpieczeństwo pasażerów, pieszych i kierowców" - poinformowali w komunikacie tramwajarze.

A takie zmiany na Grochowskiej są konieczne. Od wielu lat domagają się ich mieszkańcy oraz aktywiści.

Tragiczny wypadek

19 stycznia na skrzyżowaniu ulicy Grochowskiej z Zamieniecką i placem Szembeka doszło do tragicznego wypadku. Na jezdni w kierunku Wesołej i Wawra zderzyły się dwa auta osobowe: ford i toyota. Wstępne ustalenia policji wskazują, że kierująca fordem nie ustąpiła pierwszeństwa toyocie, gdy skręcała w lewo. Toyota została wytrącona z toru jazdy i uderzyła w grupę osób, które czekały przed przejściem dla pieszych. Poszkodowane zostały cztery osoby, trzy kobiety i sześcioletni chłopiec. Dziecka nie udało się uratować.

Auto dachowało i wpadło na przejście dla pieszych. Sześciolatek nie żyje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Auto dachowało i wpadło na przejście dla pieszych. Sześciolatek nie żyje

Z danych stołecznej policji wynika, że w ubiegłym roku na Grochowskiej doszło do 10 wypadków, a 10 osób zostało poszkodowanych. W podsumowaniu półrocznym (za okres styczeń - czerwiec 2025) ulica znalazła się na liście 10 najbardziej niebezpiecznych arterii na terenie Warszawy. Zajmowała siódme miejsce.

Zakres prac

Prace, które planują tramwajarze, obejmą odcinek od przystanku Czapelska do pętli Gocławek. "Ostatni remont trasa przechodziła w 2001 r., ale przeprowadzone wówczas prace nie objęły wykonania odwodnienia torów i nie poprawiły dostępności przystanków" - zaznaczono w komunikacie TW.

Przebudowane zostanie ponad cztery kilometry toru pojedynczego, 12 platform przystankowych, sieć trakcyjna, a także sieci podziemne: gazowa, teletechniczna, zasilanie oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnych. Zbudowane zostanie odwodnienie. Położonych zostanie 30 kilometrów nowych kabli zasilających. Torowisko zostanie wyłożone zielonym rozchodnikiem.

Przystanki będą dłuższe, szersze i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Niektóre perony zostaną przeniesione na drugą stronę skrzyżowań.

"W kilku kluczowych miejscach – wymuszone przebudową torowiska i infrastruktury tramwajowej – zmiany w geometrii jezdni będą na tyle istotne, że pozwolą wprowadzić nowe, bezpieczniejsze rozwiązania ruchowe. Na skrzyżowaniach z ulicami Wspólna Droga, Zamieniecką i placem Szembeka oraz Podolską zostaną wydzielone oddzielne pasy do skrętu – wraz z oddzielną fazą sygnalizacji świetlnej" - wskazali tramwajarze.

W komunikacie nie ma mowy o zwężaniu jezdni ulicy Grochowskiej.

"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna

Klaudia Kamieniarz

Rzecznik Tramwajów Warszawskich: Grochowska nie będzie poszerzona

Kształt przebudowy ulicy Grochowskiej negatywnie ocenia Miasto Jest Nasze. "Jest jasne, że jednym z głównych powodów tragedii na ul. Grochowskiej była nadmierna prędkość. Mimo tego miasto jak gdyby nigdy nic zaprezentowało właśnie projekt jej przebudowy w miejscu w wypadku poszerzający jezdnię o dodatkowy pas. Nie ma żadnej refleksji - strach przed swoimi betonowymi radnymi, którzy zakazali zwężania ulic jest ważniejszy od bezpieczeństwa, a Grochowska dalej ma być miejską autostradą" - napisało w mediach społecznościowych stowarzyszenie.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazuje, że poszerzenie jezdni nie jest zakładane. I odsyła do opisu zmian na poszczególnych skrzyżowaniach.

"Szerokość pasów ruchu na jezdni do centrum zostanie zmniejszona, a na skrzyżowaniach, w obrębie których będzie prowadzona przebudowa platform przystankowych, TW wprowadzą bezpieczniejszą organizację ruchu" - podkreślają przedstawiciele spółki.

Na skrzyżowaniu z Zamieniecką i placem Szembeka kierowcy jadący Grochowską od strony Węzła Marsa będą mieli do dyspozycji wydzielony pas do skrętu w lewo w Zamieniecką (wraz z wydzieloną sygnalizacją świetlną) oraz w prawo, w kierunku Chłopickiego. Jazda na wprost będzie możliwa z dwóch pasów ruchu ogólnego. Z kolei kierowcy jadący Grochowską od strony Ronda Wiatraczna otrzymają wydzielony prawoskręt w Zamieniecką oraz dwa pasy do jazdy na wprost. Dodatkowo, przejścia dla pieszych przez Zamieniecką oraz przez wschodnią stronę Grochowskiej zostaną uzupełnione o przejazdy rowerowe.

Grochowska przy placu Szembeka po przebudowie
Grochowska przy placu Szembeka po przebudowie
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Na skrzyżowaniu z ulicą Wspólna Droga kierowcy jadący Grochowską od strony Węzła Marsa będą mieli do dyspozycji wydzielony pas do skrętu w prawo, w ulicę Wspólna Droga oraz dwa pasy do jazdy na wprost. Kierowcy jadący Grochowską od strony Wiatracznej otrzymają wydzielony lewoskręt (wraz z wydzieloną fazą sygnalizacji świetlnej), we Wspólną Drogę oraz dwa pasy ruchu ogólnego, umożliwiające jazdę na wprost.

Skrzyżowanie Grochowskiej ze Wspólną Drogą
Skrzyżowanie Grochowskiej ze Wspólną Drogą
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Na "krzyżówce" z Podolską kierowcy jadący Grochowską od strony Węzła Marsa będą korzystać z wydzielonego pasa do skrętu w prawo, w Podolską oraz dwóch pasów służących do jazdy na wprost. Kierowcy jadący od strony Wiatracznej – kierowcy otrzymają wydzielony pas do skrętu w lewo, w Podolską oraz dwa pasy ruchu ogólnego.

Skrzyżowanie Grochowskiej z Podolską po zmianach
Skrzyżowanie Grochowskiej z Podolską po zmianach
Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwaje Warszawskie zaznaczają, że projekty sygnalizacji świetlnej, z priorytetem dla tramwajów, są obecnie w trakcie opracowania. – Realizacja naszego zakresu prac nie wyklucza wprowadzenia innych zmian w organizacji ruchu przez zarządcę drogi. Prace wykonywane przez Tramwaje Warszawskie można skoordynować z pracami realizowanymi przez inne miejskie podmioty – od ponad roku przekazujemy swoje projekty – podkreśla cytowany w komunikacie spółki Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Harmonogram

Według harmonogramu projekt będzie gotowy pod koniec roku, a początek robót budowlanych zaplanowano na wiosnę 2027. "Te najbardziej intensywne, wiążące się z wyłączeniem ruchu tramwajowego, rozpoczną się krótko przed wakacjami letnimi. Prace wykończeniowe poza torowiskiem będą kontynuowane już po wznowieniu ruchu, niemal do końca roku. Roboty będą realizowane przede wszystkim własnymi siłami spółki" - poinformowano.

Tramwajarze przekazali również, że z projektu przebudowy torowiska wyjęty jest odcinek od pętli Wiatraczna do przystanków Czapelska. Ten fragment został włączony do projektu większych zmian na rondzie Wiatraczna, związanych z planowaną budową stacji linii metra M3.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieGrochów
Czytaj także:
Targówek
Zwłoki dwóch osób w domu, szturm i zatrzymanie mężczyzny. Policja: mamy do czynienia z zabójstwem
Najnowsze
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Policja: to syn ofiary
Okolice
Zatrzymania w domu na Ursynowie
Handel ludźmi i przemyt narkotyków. Przykrywką było call center
Ursynów
Zima w Warszawie
"Ostatnio tak intensywną zimę mieliśmy dziewięć lat temu"
Targówek
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Fatalny stan mozaik na dworcu. Konserwator domaga się działań
Śródmieście
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Pasażerowie usłyszą nietypowy komunikat
Komunikacja
Autobus Solaris Urbino
"14" do Dworca Zachodniego, na ulicach nowe hybrydy i elektryki
Dariusz Gałązka
Policja bada sprawę kradzieży figurki Matki Boskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Z kapliczki skradziono figurę Matki Bożej
Targówek
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie samochodu z busem na S8
Żoliborz
Przejazd w Radości, linia otwocka
Tutaj pociąg jest jak metro. Trzy lata utrudnień na popularnej linii
Dariusz Gałązka
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Brejza przeciwko Kaczyńskiemu, decyzja sądu
TVN24
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Prześwietlili budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Negatywna ocena dla ratusza
Śródmieście
Mężczyzna zdemolował biuro w urzędzie miasta (zdj. ilustracyjne)
Zdemolował biuro w urzędzie miasta, domagał się mieszkania
Okolice
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu
Okolice
Łoś zlizuje sól z samochodu
Łoś liże samochód. Leśnicy wyjaśniają, o co chodzi
Bielany
Korek po zderzeniu na S2
Zderzenie i korek na S2
Okolice
Schronisko dla zwierząt na Paluchu
NIK rozpoczął kontrolę w schronisku na Paluchu. To efekt skarg
Włochy
Policjanci zatrzymali 32-latka
Niszczył samochody taboretem
Mokotów
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A2
Trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu
Okolice
Napadli 16-latka, zatrzymany 14-latek
Zaatakowali 16-latka maczetą i okradli. Policjanci zatrzymali drugiego z napastników
Targówek
Ciężarówka blokuje drogę w Ciechanowie
Ciężarówka na boku, kierowca dostał mandat
Okolice
24-latek miał ręce umazane farbą
Niszczył ścianę budynku, dowody zostały mu na rękach
Okolice
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Pogoda na dziś
METEO
Pożar hali w Nowym Modlinie
Pożar hali z odpadami
Okolice
Dziewiętnastowieczny rękopis karmelitański
Był ukryty pod schodami plebanii. Cenny rękopis w rejestrze zabytków
Okolice
Zmarła Krystyna Sierpińska, ps. "Marzenka"
Nie żyje Krystyna Sierpińska. Była łączniczką i sanitariuszką podczas Powstania Warszawskiego
Śródmieście
Pies odebrany ze schroniska w Sobolewie
Inspektorzy NIK w urzędzie gminy, chodzi o schronisko w Sobolewie
Okolice
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Opóźnienie pociągu dłuższe niż czas całego przejazdu
Komunikacja
Kokaina zabezpieczona przez służby
Kokainę mieli nie tylko w aucie, trzy osoby aresztowane
Okolice
Trudne warunki na jezdniach i chodnikach
Cienki lód na chodnikach, wieczorem marznąca mgła
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki