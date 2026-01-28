Na Grochowskiej zginął 6-latek, zwężenia jezdni nie będzie, ale ma być bezpieczniej

Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Spółka Tramwaje Warszawskie przygotowuje się do kompleksowego remontu torowiska w ulicy Grochowskiej.

"Zaplanowane na 2027 rok prace pozwolą także na wprowadzenie punktowych zmian w organizacji ruchu, poprawiających bezpieczeństwo pasażerów, pieszych i kierowców" - poinformowali w komunikacie tramwajarze.

A takie zmiany na Grochowskiej są konieczne. Od wielu lat domagają się ich mieszkańcy oraz aktywiści.

Tragiczny wypadek

19 stycznia na skrzyżowaniu ulicy Grochowskiej z Zamieniecką i placem Szembeka doszło do tragicznego wypadku. Na jezdni w kierunku Wesołej i Wawra zderzyły się dwa auta osobowe: ford i toyota. Wstępne ustalenia policji wskazują, że kierująca fordem nie ustąpiła pierwszeństwa toyocie, gdy skręcała w lewo. Toyota została wytrącona z toru jazdy i uderzyła w grupę osób, które czekały przed przejściem dla pieszych. Poszkodowane zostały cztery osoby, trzy kobiety i sześcioletni chłopiec. Dziecka nie udało się uratować.

Z danych stołecznej policji wynika, że w ubiegłym roku na Grochowskiej doszło do 10 wypadków, a 10 osób zostało poszkodowanych. W podsumowaniu półrocznym (za okres styczeń - czerwiec 2025) ulica znalazła się na liście 10 najbardziej niebezpiecznych arterii na terenie Warszawy. Zajmowała siódme miejsce.

Zakres prac

Prace, które planują tramwajarze, obejmą odcinek od przystanku Czapelska do pętli Gocławek. "Ostatni remont trasa przechodziła w 2001 r., ale przeprowadzone wówczas prace nie objęły wykonania odwodnienia torów i nie poprawiły dostępności przystanków" - zaznaczono w komunikacie TW.

Przebudowane zostanie ponad cztery kilometry toru pojedynczego, 12 platform przystankowych, sieć trakcyjna, a także sieci podziemne: gazowa, teletechniczna, zasilanie oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnych. Zbudowane zostanie odwodnienie. Położonych zostanie 30 kilometrów nowych kabli zasilających. Torowisko zostanie wyłożone zielonym rozchodnikiem.

Przystanki będą dłuższe, szersze i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Niektóre perony zostaną przeniesione na drugą stronę skrzyżowań.

"W kilku kluczowych miejscach – wymuszone przebudową torowiska i infrastruktury tramwajowej – zmiany w geometrii jezdni będą na tyle istotne, że pozwolą wprowadzić nowe, bezpieczniejsze rozwiązania ruchowe. Na skrzyżowaniach z ulicami Wspólna Droga, Zamieniecką i placem Szembeka oraz Podolską zostaną wydzielone oddzielne pasy do skrętu – wraz z oddzielną fazą sygnalizacji świetlnej" - wskazali tramwajarze.

W komunikacie nie ma mowy o zwężaniu jezdni ulicy Grochowskiej.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich: Grochowska nie będzie poszerzona

Kształt przebudowy ulicy Grochowskiej negatywnie ocenia Miasto Jest Nasze. "Jest jasne, że jednym z głównych powodów tragedii na ul. Grochowskiej była nadmierna prędkość. Mimo tego miasto jak gdyby nigdy nic zaprezentowało właśnie projekt jej przebudowy w miejscu w wypadku poszerzający jezdnię o dodatkowy pas. Nie ma żadnej refleksji - strach przed swoimi betonowymi radnymi, którzy zakazali zwężania ulic jest ważniejszy od bezpieczeństwa, a Grochowska dalej ma być miejską autostradą" - napisało w mediach społecznościowych stowarzyszenie.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazuje, że poszerzenie jezdni nie jest zakładane. I odsyła do opisu zmian na poszczególnych skrzyżowaniach.

"Szerokość pasów ruchu na jezdni do centrum zostanie zmniejszona, a na skrzyżowaniach, w obrębie których będzie prowadzona przebudowa platform przystankowych, TW wprowadzą bezpieczniejszą organizację ruchu" - podkreślają przedstawiciele spółki.

Na skrzyżowaniu z Zamieniecką i placem Szembeka kierowcy jadący Grochowską od strony Węzła Marsa będą mieli do dyspozycji wydzielony pas do skrętu w lewo w Zamieniecką (wraz z wydzieloną sygnalizacją świetlną) oraz w prawo, w kierunku Chłopickiego. Jazda na wprost będzie możliwa z dwóch pasów ruchu ogólnego. Z kolei kierowcy jadący Grochowską od strony Ronda Wiatraczna otrzymają wydzielony prawoskręt w Zamieniecką oraz dwa pasy do jazdy na wprost. Dodatkowo, przejścia dla pieszych przez Zamieniecką oraz przez wschodnią stronę Grochowskiej zostaną uzupełnione o przejazdy rowerowe.

Grochowska przy placu Szembeka po przebudowie Źródło: Tramwaje Warszawskie

Na skrzyżowaniu z ulicą Wspólna Droga kierowcy jadący Grochowską od strony Węzła Marsa będą mieli do dyspozycji wydzielony pas do skrętu w prawo, w ulicę Wspólna Droga oraz dwa pasy do jazdy na wprost. Kierowcy jadący Grochowską od strony Wiatracznej otrzymają wydzielony lewoskręt (wraz z wydzieloną fazą sygnalizacji świetlnej), we Wspólną Drogę oraz dwa pasy ruchu ogólnego, umożliwiające jazdę na wprost.

Skrzyżowanie Grochowskiej ze Wspólną Drogą Źródło: Tramwaje Warszawskie

Na "krzyżówce" z Podolską kierowcy jadący Grochowską od strony Węzła Marsa będą korzystać z wydzielonego pasa do skrętu w prawo, w Podolską oraz dwóch pasów służących do jazdy na wprost. Kierowcy jadący od strony Wiatracznej – kierowcy otrzymają wydzielony pas do skrętu w lewo, w Podolską oraz dwa pasy ruchu ogólnego.

Skrzyżowanie Grochowskiej z Podolską po zmianach Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwaje Warszawskie zaznaczają, że projekty sygnalizacji świetlnej, z priorytetem dla tramwajów, są obecnie w trakcie opracowania. – Realizacja naszego zakresu prac nie wyklucza wprowadzenia innych zmian w organizacji ruchu przez zarządcę drogi. Prace wykonywane przez Tramwaje Warszawskie można skoordynować z pracami realizowanymi przez inne miejskie podmioty – od ponad roku przekazujemy swoje projekty – podkreśla cytowany w komunikacie spółki Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Harmonogram

Według harmonogramu projekt będzie gotowy pod koniec roku, a początek robót budowlanych zaplanowano na wiosnę 2027. "Te najbardziej intensywne, wiążące się z wyłączeniem ruchu tramwajowego, rozpoczną się krótko przed wakacjami letnimi. Prace wykończeniowe poza torowiskiem będą kontynuowane już po wznowieniu ruchu, niemal do końca roku. Roboty będą realizowane przede wszystkim własnymi siłami spółki" - poinformowano.

Tramwajarze przekazali również, że z projektu przebudowy torowiska wyjęty jest odcinek od pętli Wiatraczna do przystanków Czapelska. Ten fragment został włączony do projektu większych zmian na rondzie Wiatraczna, związanych z planowaną budową stacji linii metra M3.