"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat jest w rankingu niebezpiecznych ulic

Kluczowe fakty: Sprawdziliśmy, co o ulicy Grochowskiej mówią wyniki pomiarów prędkości i statystyki policji.

Według badań przeprowadzonych w 2018 roku przez Zarząd Dróg Miejskich ponad 80 procent kierowców przekraczało dozwoloną prędkość na odcinku między Zamieniecką a Wspólną Drogą.

Ulica oraz skrzyżowanie, na którym doszło do tragicznego wypadku, kilka razy pojawiały się na liście najbardziej niebezpiecznych miejsc w stolicy w rocznych raportach policji dotyczących ruchu drogowego.

Burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski zapowiedział spotkanie z miejskimi drogowcami i służbami w sprawie tragicznego wypadku i ewentualnych rozwiązań, które mogą poprawić bezpieczeństwo na Grochowskiej.

Na skrzyżowaniu ulicy Grochowskiej z Zamieniecką i placem Szembeka doszło w poniedziałek po południu do tragicznego wypadku. Na jezdni w kierunku Wesołej i Wawra zderzyły się dwa auta osobowe: ford i toyota.

Wstępne ustalenia policji wskazują, że kierująca fordem nie ustąpiła pierwszeństwa toyocie, gdy skręcała w lewo. - W wyniku tego toyota została wytrącona z toru jazdy i uderzyła w grupkę osób, które czekały przed przejściem dla pieszych, by przejść - przekazał młodszy aspirant Paweł Chmura ze Komendy Stołecznej Policji. - Poszkodowane zostały cztery osoby, trzy kobiety i sześcioletni chłopiec. Dziecka nie udało się uratować - dodał.

Oboje kierujący zostali zatrzymani. Prokurator zdecydował o przedstawieniu im zarzutów dotyczących spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

W miejscu tragedii od poniedziałkowego wieczoru pojawiają się znicze, maskotki i kwiaty.

Znicze w miejscu tragicznego wypadku na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Radny: to ulica o parametrach autostrady

Ulica Grochowska ma tu po trzy pasy w obu kierunkach. Wzdłuż nich - po północno-wschodniej stronie - przebiega też torowisko tramwajowe i lokalna jezdnia. Sygnalizacja jest kolizyjna, wymaga ustępowania pierwszeństwa przy skręcaniu w lewo. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę.

- Grochowska nie jest bezpieczna. To przeskalowana ulica w środku gęsto zaludnionego Grochowa, której parametry - jak szerokość pasów - odpowiadają autostradzie - ocenia radny Pragi Południe Robert Migas (Lewica - Miasto Jest Nasze).

Jak zauważa, to arteria wzdłuż której nie ma dróg rowerowych czy rozwiązań zaprojektowanych pod kątem pieszych. Są za to warunki sprzyjające szybkiej jeździe: długa prosta i szerokie pasy. Dodaje, że w okresie wiosennym i letnim mieszkańcy budynków wzdłuż Grochowskiej skarżą się na uciążliwy hałas, generowany przez nocne nielegalne wyścigi samochodów i motocykli.

- Od lat domagamy się zmian na Grochowskiej na spotkaniach z burmistrzem Tomaszem Kucharskim i dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich Łukaszem Puchalskim. Na posiedzeniach Komisji Infrastruktury pytamy o tę ulice, ale nikt nie chce podjąć inicjatywy. To takie kukułcze jajo, którego nikt nie chce ruszyć - mówi radny.

Wyjaśnia, że postulaty radnych Lewicy i MJN dotyczą przede wszystkim ustawienia fotoradarów i zwężenia jezdni. - Zbliża się remont torowiska, który będą prowadziły Tramwaje Warszawskie. To może być okazja, żeby przy poszerzaniu przystanków tramwajowych, uspokoić ulicę Grochowską, zwłaszcza w pobliżu węzłów przesiadkowych i przejść dla pieszych - zaznacza Migas.

Już w 2022 roku ówczesny radny Marek Szolc (Nowa Lewica) alarmował, że przekrój Grochowskiej jest przeskalowany i odpowiada temu, jak powinny wyglądać autostrady prowadzone poza obszarami miejskimi. Grochowska "była świadkiem wielu groźnych zdarzeń, a mieszkanie przy niej jest wysoce uciążliwe" - pisał w interpelacji do władz miasta.

Zaapelował w niej o ustawienie fotoradarów. Jego wniosek został przekazany przez urzędników do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Urządzeń dotychczas nie zainstalowano.

"Badania prędkości nie pozostawiają złudzeń"

"Badania prędkości w tym miejscu nie pozostawiają złudzeń: 80-88 procent kierowców (w zależności od kierunku) przekracza dopuszczalną prędkość, co oznacza, że jazda zgodna z przepisami jest tu rzadkością. Prędkości maksymalne sięgają 111-115 kilometrów na godzinę, a 25 procent kierowców jedzie szybciej niż 73-75 kilometrów na godzinę, mimo limitu 50 kilometrów na godzinę" - tak wskazują wyniki pomiarów ruchu prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich, które przypomniał w poniedziałek na swoim facebookowym profilu Maksym Szewczuk, autor kanału Konfitura, demaskującego łamanie przepisów drogowych i absurdy polskich ulic.

Przywołane badanie stołeczni drogowcy przeprowadzili w październiku 2018 roku. Pomiary były prowadzone w dzień roboczy, przez pełną dobę na odcinku Grochowskiej między ulicami Zamieniecką i Wspólna Droga. Panowały wówczas dobre warunki pogodowe, było słonecznie, nawierzchnia była sucha.

"Skala naruszeń ma charakter systemowy i nie zależy od pory dnia - przekroczenia są powszechne zarówno w dzień, jak i w nocy. Dane wskazują na realne i stałe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu" - ocenił twórca Konfitury.

Wyniki pomiarów prędkości na Grochowskiej z 2018 roku Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Również stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zwraca uwagę na nagminne łamanie prędkości w tym miejscu.

"To zdarzenie jest objawem większego problemu - istnieje ogromne przyzwolenie na łamanie przepisów ruchu drogowego: przekraczanie prędkości, przejeżdżanie na czerwonym świetle, korzystanie z telefonu. W efekcie obserwujemy opieszałe i punktowe działania władz Warszawy w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach stolicy" - napisali aktywiści na Facebooku.

Zapowiedzieli, że we wtorek wieczorem spotkają się w miejscu wypadku, aby zapalić tam znicze i wyrazić współczucie dla rodziny zmarłego chłopca. "Zatrzymajmy się na chwilę, tak aby ten śmiertelny wypadek nie rozpłynął się od razu w strumieniu innych. Chcemy czuć się bezpiecznie na warszawskich ulicach i chcemy, by zostało to potraktowane w końcu poważnie" - apelują.

Według policji to jedna z najniebezpieczniejszych ulic

Z danych stołecznej policji wynika, że w ubiegłym roku na Grochowskiej doszło do 10 wypadków, a 10 osób zostało poszkodowanych. W podsumowaniu półrocznym (za okres styczeń - czerwiec 2025) ulica znalazła się na liście 10 najbardziej niebezpiecznych arterii na terenie Warszawy. Zajmowała siódme miejsce. Dane podsumowujące cały 2025 rok nie są jeszcze znane. W sekcji prasowej KSP dowiadujemy się, że raport powinien być gotowy do końca stycznia.

Wypadki i kolizje na ulicy Grochowskiej Źródło: tvn24.pl

Do rankingu najbardziej niebezpiecznych ulic Grochowska trafiła także w roku 2021. Zajęła wówczas czwarte miejsce. Doszło wtedy do 13 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych. W latach 2020 i 2019 też określono ją jako jedną z najgorszych pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odnotowano wtedy odpowiednio: osiem wypadków z 10 osobami rannymi, a rok wcześniej - 17 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych.

Statystyki Wydziału Ruchu Drogowego z lat 2020-2025 mówią, że w tym okresie na Grochowskiej doszło w sumie do 48 wypadków, w których zginęły cztery osoby, a 46 zostało rannych. Odnotowano także 1081 kolizji.

Samo skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką było wymieniane jako jedno z najgroźniejszych w raportach policji podsumowujących lata: 2023, 2021 i 2020. W sumie w ciągu ostatnich pięciu lat doszło tam do ośmiu wypadków, życie straciły w nich dwie osoby, a siedem zostało rannych. Policja rozliczyła także 54 kolizje.

Wypadki i kolizje na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej Zamienieckiej i Placu Szembeka Źródło: tvn24.pl

Reakcje władz miasta

Do tragicznego wypadku na Grochowie odniósł się w poniedziałek wieczorem prezydent Rafał Trzaskowski. Przekazał, że jest tym zdarzeniem "wstrząśnięty" i "łączy się w bólu z najbliższymi chłopca". Podkreślił, że liczy na sprawne ustalenie przyczyn i ukaranie sprawców.

Prezydent zwrócił też uwagę na aspekt związany z wyglądem stołecznych dróg. "Jako prezydent miasta zobowiązuję się do dalszego konsekwentnego działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na ulicach Warszawy" - dodał.

Z kolei burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski (jest nim od 20 lat) zapowiedział we wtorek, że w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie z przedstawicielami Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Zarządu Dróg Miejskich oraz policji. Jego celem ma być "przeanalizowanie przyczyny tragicznego wypadku oraz znalezienie ewentualnego rozwiązania, które zapewniłoby większe bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu".

"Ta niewyobrażalna tragedia dotknęła całą naszą lokalną społeczność. Apeluję jednocześnie o uszanowanie prywatności oraz żałoby bliskich chłopca" - napisał na Facebooku.

Radni KO i PiS domagają się "zakazu zwężania ulic"

Tymczasem podczas ostatniej sesji rady dzielnicy radni przyjęli stanowisko, w którym domagają się, aby w "Strategii Warszawa 2040+", czyli dokumencie, który ma wyznaczać kierunki rozwoju miasta, uwzględniony został "zakaz zwężania ulic oraz likwidowania miejsc parkingowych na terenie Pragi Południe, takich jak Ostrobramska, Grochowska czy Aleja Stanów Zjednoczonych".

Ten pomysł pojawił się w projekcie stanowiska rady dzielnicy za sprawą poprawki zgłoszonej przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Poparli go radni Koalicji Obywatelskiej. Tym sposobem znalazł się w ostatecznej wersji, uchwalonej przez radnych.

Wiceprzewodniczący rady dzielnicy Michał Wieremiejczyk (KO) wyjaśnił w rozmowie z "Gazetą Stołeczną", że była to inicjatywa ponad podziałami. - Żeby w naszej dzielnicy, która jest tranzytowa, nie ograniczać przepustowości. Od lat mówimy, żeby nie zwężać ulic, dopóki nie powstanie obwodnica - powiedział.

Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Przypomnijmy, mieszkańcy obu Prag i Targówka od dawna czekają na wspomnianą przez wiceprzewodniczącego inwestycję. Istniejąca część tzw. obwodnicy śródmiejskiej przechodzi dziś mostem Gdańskim i ulicami: Słomińskiego, Okopową, Wawelską i Trasą Łazienkowską. Do jej domknięcia brakuje kluczowego odcinka: od ronda Wiatraczna do ronda Żaba.

- Realizacja obwodnicy śródmiejskiej na pewno przyspieszyłaby zmiany w centralnej części Grochowa, czyli bliżej urzędu dzielnicy i ulicy Targowej. Część, na której zdarzył się tragiczny wypadek i tak znajdzie się poza nią, dlatego nie ma żadnego uzasadnienia, żeby czekać ze zmianami na realizację tej inwestycji - twierdzi radny Migas.

