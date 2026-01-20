Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat jest w rankingu niebezpiecznych ulic

|
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
W miejscu tragicznego wypadku na Grochowskiej pojawiły się znicze i maskotki. Skrzyżowanie, na którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy osoby zostały ranne, jest uznawane przez policję za jedno z najbardziej niebezpiecznych w stolicy. Dzielnicowy radny Robert Migas (Lewica-MJN) przypomina, że od lat postulowana jest potrzeba przebudowy ulicy. - Nikt nie chce podjąć inicjatywy. To takie kukułcze jajo, którego nikt nie chce ruszyć - mówi.
Kluczowe fakty:
  • Sprawdziliśmy, co o ulicy Grochowskiej mówią wyniki pomiarów prędkości i statystyki policji.
  • Według badań przeprowadzonych w 2018 roku przez Zarząd Dróg Miejskich ponad 80 procent kierowców przekraczało dozwoloną prędkość na odcinku między Zamieniecką a Wspólną Drogą.
  • Ulica oraz skrzyżowanie, na którym doszło do tragicznego wypadku, kilka razy pojawiały się na liście najbardziej niebezpiecznych miejsc w stolicy w rocznych raportach policji dotyczących ruchu drogowego.
  • Burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski zapowiedział spotkanie z miejskimi drogowcami i służbami w sprawie tragicznego wypadku i ewentualnych rozwiązań, które mogą poprawić bezpieczeństwo na Grochowskiej.

Na skrzyżowaniu ulicy Grochowskiej z Zamieniecką i placem Szembeka doszło w poniedziałek po południu do tragicznego wypadku. Na jezdni w kierunku Wesołej i Wawra zderzyły się dwa auta osobowe: ford i toyota.

Wstępne ustalenia policji wskazują, że kierująca fordem nie ustąpiła pierwszeństwa toyocie, gdy skręcała w lewo. - W wyniku tego toyota została wytrącona z toru jazdy i uderzyła w grupkę osób, które czekały przed przejściem dla pieszych, by przejść - przekazał młodszy aspirant Paweł Chmura ze Komendy Stołecznej Policji. - Poszkodowane zostały cztery osoby, trzy kobiety i sześcioletni chłopiec. Dziecka nie udało się uratować - dodał.

Oboje kierujący zostali zatrzymani. Prokurator zdecydował o przedstawieniu im zarzutów dotyczących spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

W miejscu tragedii od poniedziałkowego wieczoru pojawiają się znicze, maskotki i kwiaty.

Znicze w miejscu tragicznego wypadku na Grochowskiej
Znicze w miejscu tragicznego wypadku na Grochowskiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Auto dachowało i wpadło na przejście dla pieszych. Sześciolatek nie żyje
Dowiedz się więcej:

Auto dachowało i wpadło na przejście dla pieszych. Sześciolatek nie żyje

Radny: to ulica o parametrach autostrady

Ulica Grochowska ma tu po trzy pasy w obu kierunkach. Wzdłuż nich - po północno-wschodniej stronie - przebiega też torowisko tramwajowe i lokalna jezdnia. Sygnalizacja jest kolizyjna, wymaga ustępowania pierwszeństwa przy skręcaniu w lewo. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę.

- Grochowska nie jest bezpieczna. To przeskalowana ulica w środku gęsto zaludnionego Grochowa, której parametry - jak szerokość pasów - odpowiadają autostradzie - ocenia radny Pragi Południe Robert Migas (Lewica - Miasto Jest Nasze).

Wypadek na Grochowskiej
Obok miejsca wypadku lądował śmigłowiec LPR
Obok miejsca wypadku lądował śmigłowiec LPR
Źródło: tvnwarszawa.pl
Jedno z aut dachowało
Jedno z aut dachowało
Źródło: tvnwarszawa.pl
Wypadek na Grochowskiej
Wypadek na Grochowskiej
Źródło: tvnwarszawa.pl
Wypadek na Grochowskiej
Wypadek na Grochowskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Wypadek na Grochowskiej
Wypadek na Grochowskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Jak zauważa, to arteria wzdłuż której nie ma dróg rowerowych czy rozwiązań zaprojektowanych pod kątem pieszych. Są za to warunki sprzyjające szybkiej jeździe: długa prosta i szerokie pasy. Dodaje, że w okresie wiosennym i letnim mieszkańcy budynków wzdłuż Grochowskiej skarżą się na uciążliwy hałas, generowany przez nocne nielegalne wyścigi samochodów i motocykli.

- Od lat domagamy się zmian na Grochowskiej na spotkaniach z burmistrzem Tomaszem Kucharskim i dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich Łukaszem Puchalskim. Na posiedzeniach Komisji Infrastruktury pytamy o tę ulice, ale nikt nie chce podjąć inicjatywy. To takie kukułcze jajo, którego nikt nie chce ruszyć - mówi radny.

Wyjaśnia, że postulaty radnych Lewicy i MJN dotyczą przede wszystkim ustawienia fotoradarów i zwężenia jezdni. - Zbliża się remont torowiska, który będą prowadziły Tramwaje Warszawskie. To może być okazja, żeby przy poszerzaniu przystanków tramwajowych, uspokoić ulicę Grochowską, zwłaszcza w pobliżu węzłów przesiadkowych i przejść dla pieszych - zaznacza Migas. 

Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Już w 2022 roku ówczesny radny Marek Szolc (Nowa Lewica) alarmował, że przekrój Grochowskiej jest przeskalowany i odpowiada temu, jak powinny wyglądać autostrady prowadzone poza obszarami miejskimi. Grochowska "była świadkiem wielu groźnych zdarzeń, a mieszkanie przy niej jest wysoce uciążliwe" - pisał w interpelacji do władz miasta.

Zaapelował w niej o ustawienie fotoradarów. Jego wniosek został przekazany przez urzędników do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Urządzeń dotychczas nie zainstalowano.

"Stałam na chodniku. Nic poza tym". Lekarze są w szoku, że żyje
Dowiedz się więcej:

"Stałam na chodniku. Nic poza tym". Lekarze są w szoku, że żyje

Okolice

"Badania prędkości nie pozostawiają złudzeń"

"Badania prędkości w tym miejscu nie pozostawiają złudzeń: 80-88 procent kierowców (w zależności od kierunku) przekracza dopuszczalną prędkość, co oznacza, że jazda zgodna z przepisami jest tu rzadkością. Prędkości maksymalne sięgają 111-115 kilometrów na godzinę, a 25 procent kierowców jedzie szybciej niż 73-75 kilometrów na godzinę, mimo limitu 50 kilometrów na godzinę" - tak wskazują wyniki pomiarów ruchu prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich, które przypomniał w poniedziałek na swoim facebookowym profilu Maksym Szewczuk, autor kanału Konfitura, demaskującego łamanie przepisów drogowych i absurdy polskich ulic.

Przywołane badanie stołeczni drogowcy przeprowadzili w październiku 2018 roku. Pomiary były prowadzone w dzień roboczy, przez pełną dobę na odcinku Grochowskiej między ulicami Zamieniecką i Wspólna Droga. Panowały wówczas dobre warunki pogodowe, było słonecznie, nawierzchnia była sucha.

"Skala naruszeń ma charakter systemowy i nie zależy od pory dnia - przekroczenia są powszechne zarówno w dzień, jak i w nocy. Dane wskazują na realne i stałe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu" - ocenił twórca Konfitury.

Wyniki pomiarów prędkości na Grochowskiej z 2018 roku
Wyniki pomiarów prędkości na Grochowskiej z 2018 roku
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Również stowarzyszenie Miasto Jest Nasze zwraca uwagę na nagminne łamanie prędkości w tym miejscu.

"To zdarzenie jest objawem większego problemu - istnieje ogromne przyzwolenie na łamanie przepisów ruchu drogowego: przekraczanie prędkości, przejeżdżanie na czerwonym świetle, korzystanie z telefonu. W efekcie obserwujemy opieszałe i punktowe działania władz Warszawy w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach stolicy" - napisali aktywiści na Facebooku.

Zapowiedzieli, że we wtorek wieczorem spotkają się w miejscu wypadku, aby zapalić tam znicze i wyrazić współczucie dla rodziny zmarłego chłopca. "Zatrzymajmy się na chwilę, tak aby ten śmiertelny wypadek nie rozpłynął się od razu w strumieniu innych. Chcemy czuć się bezpiecznie na warszawskich ulicach i chcemy, by zostało to potraktowane w końcu poważnie" - apelują.

Śmierć na drodze przychodzi nagle. "To jak lecący pocisk na wojnie"
Dowiedz się więcej:

Śmierć na drodze przychodzi nagle. "To jak lecący pocisk na wojnie"

Śródmieście

Według policji to jedna z najniebezpieczniejszych ulic

Z danych stołecznej policji wynika, że w ubiegłym roku na Grochowskiej doszło do 10 wypadków, a 10 osób zostało poszkodowanych. W podsumowaniu półrocznym (za okres styczeń - czerwiec 2025) ulica znalazła się na liście 10 najbardziej niebezpiecznych arterii na terenie Warszawy. Zajmowała siódme miejsce. Dane podsumowujące cały 2025 rok nie są jeszcze znane. W sekcji prasowej KSP dowiadujemy się, że raport powinien być gotowy do końca stycznia.

Wypadki i kolizje na ulicy Grochowskiej
Wypadki i kolizje na ulicy Grochowskiej
Źródło: tvn24.pl

Do rankingu najbardziej niebezpiecznych ulic Grochowska trafiła także w roku 2021. Zajęła wówczas czwarte miejsce. Doszło wtedy do 13 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych. W latach 2020 i 2019 też określono ją jako jedną z najgorszych pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odnotowano wtedy odpowiednio: osiem wypadków z 10 osobami rannymi, a rok wcześniej - 17 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych.

Statystyki Wydziału Ruchu Drogowego z lat 2020-2025 mówią, że w tym okresie na Grochowskiej doszło w sumie do 48 wypadków, w których zginęły cztery osoby, a 46 zostało rannych. Odnotowano także 1081 kolizji.

Samo skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką było wymieniane jako jedno z najgroźniejszych w raportach policji podsumowujących lata: 2023, 2021 i 2020. W sumie w ciągu ostatnich pięciu lat doszło tam do ośmiu wypadków, życie straciły w nich dwie osoby, a siedem zostało rannych. Policja rozliczyła także 54 kolizje.

Wypadki i kolizje na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej Zamienieckiej i Placu Szembeka
Wypadki i kolizje na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej Zamienieckiej i Placu Szembeka
Źródło: tvn24.pl
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Reakcje władz miasta

Do tragicznego wypadku na Grochowie odniósł się w poniedziałek wieczorem prezydent Rafał Trzaskowski. Przekazał, że jest tym zdarzeniem "wstrząśnięty" i "łączy się w bólu z najbliższymi chłopca". Podkreślił, że liczy na sprawne ustalenie przyczyn i ukaranie sprawców.

Prezydent zwrócił też uwagę na aspekt związany z wyglądem stołecznych dróg. "Jako prezydent miasta zobowiązuję się do dalszego konsekwentnego działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na ulicach Warszawy" - dodał.

Z kolei burmistrz Pragi Południe Tomasz Kucharski (jest nim od 20 lat) zapowiedział we wtorek, że w najbliższym czasie zorganizuje spotkanie z przedstawicielami Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Zarządu Dróg Miejskich oraz policji. Jego celem ma być "przeanalizowanie przyczyny tragicznego wypadku oraz znalezienie ewentualnego rozwiązania, które zapewniłoby większe bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu".

"Ta niewyobrażalna tragedia dotknęła całą naszą lokalną społeczność. Apeluję jednocześnie o uszanowanie prywatności oraz żałoby bliskich chłopca" - napisał na Facebooku.

Radni KO i PiS domagają się "zakazu zwężania ulic"

Tymczasem podczas ostatniej sesji rady dzielnicy radni przyjęli stanowisko, w którym domagają się, aby w "Strategii Warszawa 2040+", czyli dokumencie, który ma wyznaczać kierunki rozwoju miasta, uwzględniony został "zakaz zwężania ulic oraz likwidowania miejsc parkingowych na terenie Pragi Południe, takich jak Ostrobramska, Grochowska czy Aleja Stanów Zjednoczonych".

Ten pomysł pojawił się w projekcie stanowiska rady dzielnicy za sprawą poprawki zgłoszonej przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Poparli go radni Koalicji Obywatelskiej. Tym sposobem znalazł się w ostatecznej wersji, uchwalonej przez radnych.

Wiceprzewodniczący rady dzielnicy Michał Wieremiejczyk (KO) wyjaśnił w rozmowie z "Gazetą Stołeczną", że była to inicjatywa ponad podziałami. - Żeby w naszej dzielnicy, która jest tranzytowa, nie ograniczać przepustowości. Od lat mówimy, żeby nie zwężać ulic, dopóki nie powstanie obwodnica - powiedział.

Klatka kluczowa-172328
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Przypomnijmy, mieszkańcy obu Prag i Targówka od dawna czekają na wspomnianą przez wiceprzewodniczącego inwestycję. Istniejąca część tzw. obwodnicy śródmiejskiej przechodzi dziś mostem Gdańskim i ulicami: Słomińskiego, Okopową, Wawelską i Trasą Łazienkowską. Do jej domknięcia brakuje kluczowego odcinka: od ronda Wiatraczna do ronda Żaba.

- Realizacja obwodnicy śródmiejskiej na pewno przyspieszyłaby zmiany w centralnej części Grochowa, czyli bliżej urzędu dzielnicy i ulicy Targowej. Część, na której zdarzył się tragiczny wypadek i tak znajdzie się poza nią, dlatego nie ma żadnego uzasadnienia, żeby czekać ze zmianami na realizację tej inwestycji - twierdzi radny Migas.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tunele i estakada. Jak będzie wyglądać fragment obwodnicy śródmiejskiej?

Tunele i estakada. Jak będzie wyglądać fragment obwodnicy śródmiejskiej?

Targówek
Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat

Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat

Dariusz Gałązka
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
ruch drogowyWypadki i kolizje w Warszawie
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Teren ósmego parku
Spacer po parku tylko z kartą wstępu
Ursynów
Wypadek na Grochowskiej
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Śledczy postawili zarzuty obojgu kierującym
Praga Południe
collegium humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum przeniesiony do Warszawy
Śródmieście
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
Praga Południe
Ponad 700 kontroli, zatrzymane trzy prawa jazdy, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty - to efekty pierwszej w tym roku akcji kontroli aut przewozu osób
700 kontroli, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty
Śródmieście
Policjanci napalili w piecu w domu 50-latka
Z powodu pogody nie mogła dotrzeć do syna z niepełnosprawnością
Okolice
Potrącenie w Żyrardowie
Potrącił 18-latkę na pasach i odjechał
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Wyważyli drzwi, z psem tropiącym przeszukali pomieszczenia
Targówek
40-latek dzień przed atakiem na kierownika sklepu opuścił więzienie
Pobił kierownika sklepu, dzień wcześniej wyszedł z więzienia
Żoliborz
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Wrócili do Polski i zostali zatrzymani na lotnisku
Włochy
Pociąg SKM Impuls na linii S3
Utrudnienia w kursowaniu pociągów. Na torach doszło do wypadku
Ochota
W bagażu pasażera ujawniono pięć kilogramów rafy koralowej
Zbierał je na plaży na Seszelach. Po kontroli na lotnisku ma problemy
Włochy
Sprawa Kajetana P.
Wraca sprawa Kajetana P. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Złamał sądowy zakaz, zginęło pięć osób. Kierowca oskarżony
Okolice
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Odprawy mają być szybsze
Włochy
Zderzenie na Hynka
Zderzenie autokaru i dwóch samochodów
Włochy
Jedno z aut dachowało
Auto dachowało i wpadło na przejście dla pieszych. Sześciolatek nie żyje
Praga Południe
Straż graniczna odesłała z Polski 41 obywateli Gruzji
21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski
Śródmieście
Pies błąkał się przy trasie S7
Psy błąkały się po drogach ekspresowych
Okolice
Nowy ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności na warszawskiej Woli
Powstało nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności
Mężczyzna padł ofiarą internetowych oszustów (zdjęcie ilustracyjne)
"Rozmowy były częste i sprawiały jej przyjemność". Straciła 400 tysięcy
Okolice
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Pracownicy leżeli w korytarzu. Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala
Okolice
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Kiedy zapytali ją, czy nie potrzebuje pomocy, rozpłakała się
Okolice
Zmiany na Dworcu Zachodnim
Dwie awarie na kolei. Odwołane i opóźnione pociągi
Okolice
Muzeum Literatury w Warszawie
Ministra pyta wojewodę o czynności podejmowane przez samorząd
Śródmieście
Pan Mieczysław mieszka w jamie nad Wisłą
Zobaczyli reportaż i ruszyli z pomocą. Pan Mieczysław opuścił jamę nad Wisłą
Praga Północ
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
Dwa ciała w domu z odciętymi mediami. Urzędnicy: para odmawiała pomocy
Alicja Glinianowicz
Ucieczka przed kontrolą drogową
Uciekał przed policją. Zderzył się z ciężarówką. Nagranie
Okolice
Ranny myszołów zaufał strażnikom
"Ze stoickim spokojem pozwolił umieścić się w transporterze"
Targówek
Ścianka wspinaczkowa (zdj. ilustracyjne)
11-latek spadł ze ścianki wspinaczkowej. Przygniótł młodszego brata
Białołęka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki