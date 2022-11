W Warszawie ukradł samochód dostawcy jedzenia. Auto porzucił pod Skarżyskiem, bo zabrakło paliwa

22-letni mieszkaniec Trójmiasta ukradł w Warszawie samochód należący do dostawcy jedzenia i chciał nim pojechać do Krakowa. Plan się nie powiódł - bo w okolicach Skarżyska Kamiennej w aucie skończyło się paliwo. Mężczyzna - jak relacjonuje policja - porzucił samochód i szedł pieszo wzdłuż drogi ekspresowej S7. Został zatrzymany kilka dni później, przyznał się do kradzieży.