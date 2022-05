Komu powierzą remont mostu Poniatowskiego? W grze dwa konsorcja i jedna firma

Zarząd Dróg Miejskich pochwalił się, że trzy podmioty są chętne by przeprowadzić generalny remont mostu Poniatowskiego. Złożone oferty mieszczą się w przedziale od 95,8 do 108,9 milionów złotych brutto. Urzędnicy już analizują zgłoszone propozycje.

Wybór wykonawcy jeszcze wiosną?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a przedstawione oferty spełnią oczekiwania ZDM to niewykluczone, że wybór wykonawcy nastąpi jeszcze wiosną. "Firma, której powierzymy zadanie, na jego realizację będzie miała czas do końca 2024 roku" – przekazał w komunikacie ZDM.

Remont nie obejmie jezdni i chodników

Most Poniatowskiego ma przejść generalny remont latem i to niemal na całym odcinku, czyli od przystanku kolejowego Warszawa Powiśle do ul. Wioślarskiej. Jak informowano już wcześniej, prace obejmą całą konstrukcję wiaduktu, "opierającą się na 87 filarach i przyczółkach posadowionych na palach". Zadaniem wykonawcy będzie odnowienie elementów betonowych i kamiennych oraz murów oporowych. Ponadto trzeba odtworzyć zabezpieczenia antykorozyjne stalowych elementów obiektu.

Jak zapewnia ZDM, remont przejścia przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa. Będzie też po prostu estetyczniej. Planowany remont nie obejmie jezdni ani chodników. To oznacza, że nie będzie się wiązał ze zmianami w organizacji ruchu na samej przeprawie.

Wcześniej odnowili ceglany wiadukt po północnej stronie węzła Al. Jerozolimskich z Wisłostradą

W 2021 r. na moście Poniatowskiego pojawiło się sześć fotoradarów. Urządzenia stanęły w pobliżu wieżyc i przystanków tramwajowych. Po trzy po obu stronach przeprawy. Zaczęły działać latem, a 29 września ZDM przeprowadził takie same jak 3 lata wcześniej pomiary, aby sprawdzić, jak wpłynęły na kierowców. Jak poinformował ZDM, spośród 41 754 kierowców, którzy w trakcie doby pomiarowej przejechali przez most (20 744 w stronę centrum, 21 010 w kierunku Pragi), prędkość przekroczyło niecałe 11 tys., czyli ok. 27 proc. We wrześniu 2018 r. spośród 47 526 samochodów, które przejechały przez przeprawę w ciągu doby, tylko 7 545 poruszało się zgodnie z przepisami. Reszta – aż 39 981 kierowców, czyli 84 proc. wszystkich – jechała szybciej niż dozwolone 50 km/h.