Nowy asfalt na Rondzie Wiatraczna i progi zwalniające przy pasach

Utrudnienia w kursowaniu tramwajów na rondzie Wiatraczna Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że w zeszłym roku udało się wymienić nawierzchnię na ulicy Grochowskiej i w Alei Waszyngtona. "Teraz to samo zrobimy w Al. Stanów Zjednoczonych - od ulicy Grenadierów. Nowy asfalt pojawi się także na samym rondzie" - zapowiedzieli urzędnicy na Facebooku.

Frezowanie to jedno. Jak dodali, wprowadzone zostaną również zmiany w organizacji ruchu.

Azyle na niebezpiecznych przejściach

"Przede wszystkim wybudujemy azyle na przejściach przez Al. Stanów Zjednoczonych przy rondzie. Obie zebry prowadzą przez łącznie sześć pasów ruchu (ryzyko wyprzedzania na przejściu), przy czym kierowcy - mimo dojazdu do ronda - nie zawsze zachowują odpowiednio niską prędkość" - zauważyli drogowcy. Jak dodali, przejścia podczas audytu zostały ocenione na 1 w skali 0-5.

Azyle, według zapowiedzi, poprawią bezpieczeństwo pieszych, a jednocześnie rozdzielą ruch kołowy w zależności od dalszego kierunku jazdy. Wraz z uporządkowaniem oznakowania poziomego ułatwią poruszanie się po rondzie.

"Na przejściu przez wlot z Al. Waszyngtona zamontujemy natomiast progi. To kolejna niebezpieczna zebra. Audytorzy dali jej najniższą możliwą ocenę - 0. Już kilka lat temu powstał na niej azyl. Niestety nie wystarcza, dlatego dołączą do niego spowalniacze" - podsumował ZDM.

