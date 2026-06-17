Fotoradar na skrzyżowaniu, gdzie zginął sześciolatek, przestał działać

Fotoradar na Grochowskiej nie działa Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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O awarii fotoradaru dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl. Informację potwierdziliśmy w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, w którego gestii pozostaje urządzenie.

Zapytaliśmy inspektorat, kiedy urządzenie zostało uszkodzone i w jaki sposób do tego doszło. "Uszkodzeniu uległ generator błysku urządzenia" - poinformował w lakonicznej odpowiedzi GITD.

Kiedy urządzenie zostanie naprawione? "Dokładny termin naprawy fotoradaru nie jest jeszcze znany" - odpisano.

Nie działa fotoradar na Grochowskiej Nie działa fotoradar na Grochowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Nie działa fotoradar na Grochowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Nie działa fotoradar na Grochowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Ponad pół tysiąc wykroczeń w niespełna trzy tygodnie

Wiemy natomiast, jak prezentują się statystyki fotoradaru.

"Od 30 kwietnia do 19 maja fotoradar zarejestrował 550 naruszeń. Najwyższe przekroczenie prędkości zostało zarejestrowane 18 maja. Kierujący pojazdem marki BMW poruszał się z prędkością 142 km/h, przekraczając dopuszczalną prędkość o 92 km/h. W sprawie trwają czynności wyjaśniające" - podał GITD.

W tragicznym wypadku zginął sześciolatek

Pod koniec kwietnia informowaliśmy o przeniesieniu fotoradaru z Mostu Poniatowskiego na Grochowską. "Tak jak zapowiadałem - fotoradar stanął na ulicy Grochowskiej. Bo bezpieczeństwo jest najważniejsze" - napisał wówczas na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Była to reakcja na tragiczny wypadek, do którego doszło w styczniu. Zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały ranne.

Przypomnijmy: kierująca Fordem 28-latka skręcała w lewo i - według ustaleń policji - wymusiła pierwszeństwo przejazdu. W jej auto uderzył 48-letni kierowca Toyoty, który prawdopodobnie jechał zbyt szybko - jego wytrącone z toru jazdy auto dachowało i wpadło w grupę pieszych oczekujących na przejście. Sprawą wypadku zajmuje się Prokuratura Rejonowa Praga Południe. Śledczy postawili zarzuty obojgu kierującym.

Wypadek na Grochowskiej Obok miejsca wypadku lądował śmigłowiec LPR Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Jedno z aut dachowało Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Wypadek na Grochowskiej Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Wypadek na Grochowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Wypadek na Grochowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Po demontażu fotoradaru na Moście Poniatowskiego zostało tam jeszcze pięć takich urządzeń. Docelowo wszystkie znikną, bo w tym miejscu ma być zamontowany odcinkowy pomiar prędkości.

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