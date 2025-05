Dzik poturbował kobietę. Trafiła do szpitala

Dziki w Warszawie Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W niedzielę na warszawskim Gocławku locha dzika zaatakowała kobietę spacerującą z psem. Poszkodowana została zabrana do szpitala.

Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Łysogórskiej na Gocławku. Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, locha podbiegła do kobiety spacerującej z psem i przewróciła ją na ziemię. - Dzik podbiegł do poszkodowanej od tyłu. Kiedy kobieta próbowała wstać, dalej ją atakował - przekazał nasz reporter.

Na miejsce przyjechali pogotowie ratunkowe, policja oraz łowczy z Lasów Miejskich. - Kobieta z ogólnymi potłuczeniami została przetransportowana do szpitala. Na miejscu zdarzenia zapadła też decyzja, aby uśpić lochę dzika oraz jej młode i wywieźć daleko poza miasto - dowiedział się Węgrzynowicz.

Dzik zaatakował kobietę spacerującą z psem Dzik zaatakował kobietę spacerującą z psem Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Dzik zaatakował kobietę spacerującą z psem Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Dzik zaatakował kobietę spacerującą z psem Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Decyzja: uśpić i wywieźć za miasto

Podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że funkcjonariusze interweniowali na miejscu. - Łowczy uśpił dziki. Zwierzęta zostaną wywiezione do lasu poza aglomerację miejską. Obrażenia, które odniosła zaatakowana kobieta, nie zagrażają jej życiu - poinformował policjant.

Na osiedlu, gdzie doszło do zdarzenia, niedawno pojawiła się kartka z ostrzeżeniem: "W zaroślach na rogu Styrskiej i Łysogórskiej (oznaczone przez policję biało-czerwoną taśmą mieszka dzik z młodymi). Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz trzymanie psów na smyczy".

Ostrzeżenie przed dzikami Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Spotkanie z dzikiem. Jak się zachować?

Dziki w dużych miastach to widok dość powszechny. Warszawa jest pod tym względem szczególna, ponieważ jako jedyna europejska stolica graniczy ona z parkiem narodowym, a powierzchnia terenów zielonych w mieście stanowi ponad 40 procent. O wędrówkach tych zwierząt przez miasto informujemy regularnie na tvnwarszawa.pl. Dostajemy również wiele zgłoszeń na Kontakt 24.

Jeśli już spotkamy na swojej drodze dzika, powinniśmy bez wykonywania gwałtownych ruchów spokojnie odejść w przeciwnym kierunku. Nie wolno uciekać, bo to może sprowokować zwierzę do ataku. Spacerując z psem w miejscach, gdzie może dojść do spotkania z dzikiem, należy bezwzględnie trzymać swoje zwierzę na smyczy. Takie miejsca łatwo rozpoznać po zrytej glebie.

W przypadku bezpośredniego zdarzenia z udziałem zwierzyny dziko żyjącej stołeczny ratusz prosi o kontakt z pracownikiem ds. łowiectwa Lasów Miejskich pod numerem 600 020 746 lub 600 020 747, biuro jest czynne całą dobę. Można też zadzwonić do strażników miejskich pod numer 986.